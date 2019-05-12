【台灣旅遊】9個全新絕美秘境景點　打卡、美食、住宿一次網羅！

台南IG拍照景點！「2019台南景點」全收錄，全新景點全新感受，讓妳意想不到的府城生活。一次盤點11個好拍、好吃的地方，悠悠度過台南人的日常美好。除了新地標，這次南搞編更直擊全新未開放景點！以及更多妳可能會遺漏的絕美秘境，快來收錄到妳的旅行清單吧！

全台最好拍的美術館！文藝新地標

今年甫開幕的台南市美術館，開幕至今仍是IG熱門打卡點！二館由普立茲建築獎得主坂茂建築事務所與石昭永合作設計，垂直堆疊交錯的各式空間，結合階梯式半戶外平台，光影錯落美不勝收。此外南美館更是台灣少有周五、周六營業至晚間九點的美術館，期待讓美術輕鬆走進台南人的生活。

南美一館則是原日治時期台南警察署，經保存修復，再於主建築體後方增建新館舍，作為新舊建築活化的經典。

+ 6 + 5 + 4

景點資訊：台南美術館1館 地址：台南市中西區南門路37號 台南美術館2館 地址：台南市中西區忠義路二段1號

大魚的祝福！充滿寓言的安平新地標！

鏤空的大魚游進台南！兩層樓高的裝置藝術已然成為安平新意象，藝術家楊士毅希望藉此再度喚起溫柔包容的力量。虛形網狀的結構不用一根螺絲，讓人們看見大魚的心臟，就是以彩繪玻璃起伏錯置的台灣。登上魚嘴瞭望大海，別忘了安平曾是世界的中心，大步地走向世界吧！

景點資訊 : 大魚的祝福 地址：台南市安平區港濱歷史公園

搶先看！南科考古館試營運 絕美建築一窺考古秘密！

誰說考古無趣？南科考古館建築以玄武岩外牆包覆，如同黑盒子切成兩半，隱約展現考古地層的剖面紋理；而建築內鮮黃的牆面，交錯19度角的軸線關係，象徵穿梭過去與當下的都市經緯，光影層疊地迷人。此館還設有全台首座考古祕室，可透過玻璃窗觀看工作人員文物保存過程，一窺考古工程的秘密。

+ 2

景點資訊： 國立台灣史前文化博物館－南科考古館 地址：台南市新市區南科三路10號

遺落的秘境城堡！台南山上淨水場

台南曾經的供水重地，日治時期啟用的山上淨水廠，取源曾文溪，以重力方式供給台南市民生用水。如今，成了秘境拜訪的好所在，每年蝙蝠生育期結束，約十月左右淨水池內部就會對外開放，親眼目睹台灣特有種台灣葉鼻蝠！

景點資訊 : 原台南水道-淨水池區 地址：台南市山上區新莊里新莊59-18號

台南最新玩法！安平運河夜遊搭船 還得趴下過橋

夕照時分搭船遊運河，途中經安平商港、德陽艦、林默娘公園、安平古堡，看見台南的新角度。其中穿越12座橋樑，更得趴下通過，十分刺激。航段全長10公里，繞行一圈約50分鐘，船上有專人導覽，度過浪漫的府城時光。

住進書店裡！二手書店化身背包客棧

艸祭曾是台南二手書店的代表，歷經接手再造，成為可以睡進「五萬本藏書」的背包客棧！除個人床位外、還有三人房、六人房，約群朋友做一日文青吧！

店家資訊 : 艸祭Book inn 地址：台南市中西區南門路71號

離開城市 給自己一天享受田園生活！

公雞、小豬就在園區閒晃，沒有建築物的開闊天際線，讓人放鬆自在。園方特別打造歐式別墅，大片落地窗將森林盡收眼底，彷彿身處大自然中充飽芬多精。而打卡新亮點紫藤隧道，就在入口通道處，更是IG熱門話題。

店家資訊 : 大坑農場 地址：台南市新化區大坑里82號

吃飯、聽戲、看說書！老宅賦新生

邊吃著台南在地食材料理，邊欣賞說書、說歷史，絕無僅有的餐食體驗。樓內還搜集許多史料照片，訴說鼓茶樓建築與位處的宮後街百年歷史。

店家資訊 : 永樂町鼓茶樓 地址：台南市中西區宮後街15號

古蹟裡吃飯！盡情享受歐式扒餐

在古蹟裡吃飯！前身為日治時期公所，本欲拆除興建停車場，在新化居民大聲呼籲下，協力拔河搬遷建物，待工程完成再拉回。目前街役坊委由餐坊經營，讓人在老宅裡大快朵頤丁骨牛扒、羊肋扒。

店家資訊 : 新化街役場 地址：台南市新化區中正路500號

除了新景點，迷人的夜景與街區散步，更是台南這座城市魅力的所在。南搞編還準備了更多台南景點的延伸閱讀，用旅行感受台南的美好吧！

【本文獲「妳好南搞」授權轉載，原文：2019台南景點 | 最新熱門打卡景點！意想不到的台南生活】