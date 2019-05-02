日本貞子IG旅行遊記 　打卡影絕景靚相兼食好西

平成年代經典恐怖電影《午夜凶鈴》今年來到21周年，而當中家傳戶曉的恐怖角色「貞子」更大玩親民，開了新IG跟網友分享去旅行的點滴，只見她頂著一把招牌長髮去打卡影靚相，認真搞笑！

不告訴你的話，你也不會猜到照片內的女生會是貞子吧（圖片來源：sadako3d@twitter）

貞子IG旅行日記

去旅行計劃行程的時候，大家會不會上網參考一下其他人的遊記呢？最近日本貞子在IG開了新帳號，跟大家分享自己在日本旅行時影的靚相，原來貞子只是外表嚇人，內裡還是保留一顆少女心，而對日本的絕景貞子都忍不住影相打卡！一起來看看貞子的旅行靚相吧！

▼按圖查看貞子旅行靚相

面對伊豆大島的晚霞絕景，貞子的少女心即刻湧出來！（圖片來源：sadako3d@twitter）

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黃金週到處食好西

趁著日本黃金週，貞子還去了廣島和仙台食好西！不過貞子向來都是披頭散髮，不知道吃飯的時候會不會見識到她秀髮下的真面目呢？

難得來到廣島，當然要一試名物廣島燒啦！（圖片來源：sadako_diary@IG）

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形象超親民！貞子都有日常生活

有別於其他恐怖電影角色，貞子的形象超親民！之前上映《貞子VS伽椰子》電影（兩大日本恐怖角色對戰）時，貞子和伽椰子都分別在Twitter和Instagram分享自己的日常生活，見她們像正常人一樣會去逛街、上班、甚至看自己的電影看到哭，無違和感之餘還要超搞笑，令他們形象深入民心。最近貞子更成為「世界尊敬的百大日本人」中藝人組別的其中一員呢！

▼按圖查看貞子及伽椰子的日常生活

去日本旅行時，貞子可能隨時會出現在身邊！（圖片來源：sadako3d@twitter）

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【第一屆武博】眼界．決定境界！

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