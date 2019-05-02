【日本櫻花2019】青森縣弘前公園！靚到犯規粉紅花海（附行程）

今年日本的櫻花期由三月尾開始，粉紅櫻花陸續盛開，公園會進行櫻花祭會，共同欣賞與慶祝此開正開燦爛之時。 被日本日本觀光局列為第一位賞櫻景點的弘前公園，網民們相繼將櫻花盛放的相片放上社交平台，景色靚到犯規，讓人有想即刻飛去日本賞櫻的衝動，即睇當地櫻花有幾靚，再教埋你點去！

第一位賞櫻景點賞櫻花河畔

日本賞櫻景點可以有超過40個，而日本觀光局就選出賞櫻景點10位排行榜，第一位就是位於青森縣弘前市的弘前公園。此地連接護城河的下乘橋和弘前城，不少當地人和旅客必到賞櫻之地，風景靚到可以做明信片圖片，極具代表性。

弘前公園當中最出名的地標，就是這座天守閣，是日本全國罕見的城堡古蹟。垂櫻襯托城堡，美麗動人！(圖片來源：日本觀光局)

民眾鏡頭下的2,600棵櫻花樹

一到櫻花季，此地就會舉行櫻花祭會，園內有50多種、逾2,600棵櫻花樹，可以與同伴一同遊河畔，靚到犯晒規，隨便拎起手機影都好睇，難怪日本網民們都不斷將櫻花相片作品與大眾分享。

按圖睇青森縣弘前公園櫻花相片！

在河畔上泛舟，櫻花在兩旁作觀，這畫面美到不行啊！(圖片來源：tsugirl_junne@twitter)

+ 8 + 7 + 6

弘前公園櫻花祭會 日期：即日起至5月6日 弘前公園 地點：036-8356 青森縣弘前市下白銀町1 商店營業時間：9am-9pm 前往方法： 1. JR「弘前駅」步行30分鐘 2. JR「弘前駅」乘弘前市內循環100円バス(弘南BUS)到「市役所前」步行4分鐘

直落食飯行程：古川市場自助海鮮丼

看完櫻花，其實青森縣都有不少美食，不只蘋果有名，當中有在古川市場內的自助海鮮丼好多人會試。

由於青森市靠海，海鮮夠甜，在海鮮市場吃到的都大件夾抵食！這間位於古川市場的自助配搭海鮮的丼，可以拼不同款式的魚生，吞拿魚、帶子、蝦、三文魚等樣樣齊。各位要吃的話，可先到「案內所」買餐卷，再進市場選海鮮，自由拼你想吃的海鮮丼！

按圖睇古川市場自助海鮮丼詳情！

自由拼想吃到的海鮮飯，份量多，超豐富的！(圖片來源：atsushi_gt@instagram)

青森魚菜中心(古川市場) 地址：030-0862 青森市古川1-11-16 營業時間：7am-4pm，星期二、1月1-2日休息 前往方法：JR青森車站東口步行約5分鐘

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