【日本新品】中毒般的顏色　紅銀雙色吞拿魚雪糕一杯賣幾錢？

夏日炎炎，最好就是吃杯雪糕消消暑。有去過日本的朋友都知道，日本的雪糕最多口味，除了一些常見的水果口味外，還會有海鹽、醬油、甚至芥末口味，最近還要有地方推出吞拿魚雪糕！真的不得不佩服日本人的創新精神！

期間限定！吞拿魚雪糕

最近日本青森縣內吞拿魚漁獲量第一的深浦町，推出了一款超特別的「深浦吞拿魚雪糕」—紅銀雙色的扭紋雪糕！這款吞拿魚雪糕是由深浦鮪魚料理推廣協議會構思了一年的成品，雪糕的顏色是以吞拿魚的紅色魚肉及銀色魚身為概念，所以呈紅、銀兩種這麼搶眼的顏色。

今次吞拿魚雪糕將在深浦町公所內的「公所鮪魚排食堂」期間限期販售，想試的朋友就記得在11月30日前去食啦！

最近日本人又有新品，今次是吞拿魚雪糕！（圖片來源： 日本テレビ）

鮮紅＋銀配色 超似有毒食品！

雖然雪糕看起來就像有毒食品一樣，隱約間還好像看到大大隻「伏」字印在雪糕上，不過就有勇者網民去試過，還報告指雖然雪糕的視覺感非常強烈，還吃下去比想像中好吃呢！其實雪糕吃起來並不「伏」，反而是超濃郁的雲呢拿雪糕！本來協會打算在雪糕加入真正的吞拿魚肉，但考慮到魚肉會有魚腥味，所以改為加入吞拿魚製成的高湯粉，務求外觀似吞拿魚，味道亦要有保證。

協會會長在新品發佈會上還指，雪糕的視覺上和味覺上反差這麼大，反而是這個雪糕的噱頭，可以讓民眾吃得很開心呢！

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這麼特別的雪糕，一開賣就吸引很多日本人跟朋友一起去「試伏」。（圖片來源：hrk__8178@IG）

吞拿魚雪糕 售票地址：青森県西津軽郡深浦町深浦苗代沢84-2 役場マグステ食 交通：JR五能線深浦駅起徒歩約4分鐘 價錢：350日圓

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