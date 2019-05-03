【深圳購物】至平配眼鏡掃靚衫、買鮮花食海鮮！6大掃貨集中地

百物騰貴，衣食住行樣樣都是錢！今天，小編要拿出私藏多年的慳錢秘笈，讓你花最少的錢過最好的生活。潮逛橫崗眼鏡城、南油服裝城、筍崗文具玩具批發市場、荷蘭花卉小鎮、華強北、福永海鮮市場6大集中地…配至平的眼鏡、至抵的靚衫、至筍的文具玩具、至相宜的盆栽花卉、至低價的電子產品，還有最抵食的海鮮！

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1. 配至平眼鏡：橫崗眼鏡城

小編作為一個看書看手機着迷的四眼妹，每過幾年就要為更換新的眼鏡而煩惱。深圳大大小小的眼鏡店、眼鏡城也去過不少，眼鏡的價格，真的是肉眼可見的飛速上漲，直到我發現了深圳這個買眼鏡的寶地——橫崗眼鏡城。

橫崗隸屬深圳市龍崗區，而龍崗則是深圳乃至世界知名的高級眼鏡品牌的最大生產基地。這裡有眼鏡企業近400家、生產企業約380家，90%產品出口到世界120多個國家和地區，眼鏡年產量超1.25億副。

一出橫崗地鐵，就會看見很多眼鏡店。每家店的眼鏡價格都不會相差太大，且便宜。不過建議最好還是貨比三家，多對比一下各店的價格，差不多有一個心理價位就OK了。橫崗眼鏡城的優勢就是商品價格便宜，服務流程簡單便捷。配鏡驗光程式在10分鐘左右完成，消費者在40分鐘左右即可取到一副完整的眼鏡。

交通：地鐵3號線，橫崗站D出口

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2. 買至抵靚衫：深圳東門、南油

講到深圳哪裡買衫最抵，想必剛來深圳的人或多或少都聽說過。東門的寶華、白馬、駿馬…作為深圳最有名氣的服裝批發集散地，這裡的衣服平到10－30元就買到一件。品質一般，但是勝在價格便宜、款式多樣，不過淘一淘還是可以買到性價比很高的衣服。而且在東門，不僅可以買到靚衫，還能吃到各種美食，逛吃一整天！

其實除了羅湖區的東門，在南山區的南油也有不少服裝批發城。而且這裡的服裝款式往往引領整個國內市場的女裝潮流發展！相比東門的批發價格，會高出一些，但是對比深圳的各大商場、大品牌，還是便宜了不少。周邊的南油世紀廣場、南油時裝原創中心、荔秀服飾文化街區、泰榮服裝城等，幾大服裝批發城都集中在一起，隨便挑一棟看得順眼的，直接開逛！

交通：南山區南海大道，建議乘坐公交在南油大廈站下車

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Tips： 1. 和老闆還價時，千萬不要急、別害怕，如果砍到了老闆的最低防線，你也贏了！ 2. 個別店鋪不接受零售或者不接受試穿（有些店家接受兩三件零售，和朋友結伴去就好）

3. 至筍的文具玩具：筍崗文具玩具批發市場

作為一個偽學霸，小編從小就愛買文具，各種好看的筆記本、筆、擦膠，看見了基本上就會忍不住入手。來到深圳以後我這個優良傳統也沒有摒棄，因為有一個超棒的地方讓我買買買，它就是筍崗文具玩具批發市場。

這裡不僅是市政府規劃建設的重點批發市場，還是深圳市目前最大型的文具玩具交易中心。筍崗文具玩具批發市場裡，各種玩具、文具的品牌和品類都非常齊全，基本想買的文具這裡都能找得到！商品價格普遍低於市場價格，是老少咸宜的好去處。

交通：深圳地鐵9號線，園嶺C出口

4. 至相宜的盆栽花卉：荷蘭花卉小鎮

作為一隻沒有人送花熱愛生活的單身狗，偶爾買些鮮花點綴下生活也是好的。就算不買鮮花也會在電腦旁擺一兩個盆栽，所以怎麼能少得了花卉批發市場？那麼，小編必須推介荷蘭花卉小鎮給大家。

荷蘭花卉小鎮，不但是一個看花買花的好去處，也是一個文化、創意、休閒、藝術集群地。木鞋、風車、鬱金香…各種叫得出或叫不出名字的花卉，就像畫家手中斑斕的調色板，讓所有愛花的人都沉浸其中。走在充滿異域風情的荷蘭花卉小鎮，空氣裡到處彌漫着幸福的馨香，簡直是約會聖地，也是大家影相打卡的好去處。

交通：公交223路，在南頭總站下車

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5. 至低價的電子產品：華強北

華強北三個字，相信在深圳沒有人不知道。華強北是一條街，也是世界上最大的電子元器件集散中心和手機批發中心。毫不誇張的說，在華強北只需要買一堆零件，就可以組裝出一部完整的手機！最重要的是，這裡有着深圳最便宜的手機價格。如果你想買鍵盤滑鼠硬碟之類的，甚至市面上難找或是已經停產的配件，在華強北都有可能找到，且價格實惠，而且維修技術也是一流的。

在華強北的商鋪裡，還可以隨處看到時下最熱的無人機、人工智慧產品，比如陪伴型機器人、教育機器人，還有一些攝像頭設備。商戶在介紹時，還會附加上人臉識別的技術解說。可以說，在華強北「只有想不到，沒有做不到。」

交通：地鐵2號線，華強北站下車

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6. 最抵食的海鮮：福永海鮮市場

深圳人愛吃海鮮，就像北方人愛吃麵一樣。深圳買海鮮的地方很多，但「食水」也很深，能夠找到一處合格的「海鮮超市」，對於吃貨來說簡直是前世修來的福分。購買海鮮的首選之地，福永海鮮市場！這裡交通便利、海產品豐富，還有現買現煮現烹的一站式服務。

福永海鮮市場貨源充足，水產十分新鮮，最關鍵是價格便宜。市場附近可以提供價格的餐廳也很多，很多不是住在當地的朋友都會為了吃頓鮮美的海鮮，特地前往。朋友說，完全值回票價！有朋友如果擔心自己會被當做水魚，老手的心得是：自己帶電子磅。此外，在買蟹、龍蝦時，最好檢查檔主有沒有過度捆綁，增加了額外重量。（平是平，但是奸商哪裡都有）

交通：乘坐公交M433路，在福永海鮮市場站下車

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最後，小編再次提醒大家，去批發市場能不能買到又平又好的貨，全靠一雙有殺氣的眼和一身裝拿貨的演技！不然的話，你懂的…

【本文獲「深圳吃喝玩樂」授權轉載，微信公眾號：szhen168】