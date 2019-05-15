【宮古島住宿】精選十間酒店、度假屋：海景二人房預算$1000晚？

來到宮古島除了可以搭乘飛機轉到宮古機場外，還能轉到相連的鄰島．伊良部島上的下地島機場，在安排行程上多了份選擇，這裡提供裡宮古島的飯店，從平價的民宿，到高級的度假村都一併介紹給你，有著即將開幕的度假村、有的在跨海大橋對面的來間島上、有的可以成棟住，包羅萬象！

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這裡推薦你遊玩宮古島、下地島的精選人氣住宿，不管是單人旅，到家族旅遊都有相對應的房型可以選擇，也有適合情侶、夫婦、閨密的雙人套房，或是用拖車型房子改裝的接近露營模式的飯店，有的度假村離海灘超近、有的飯店在市中心，附近就是有名的餐飲店和便利商店，還有銀行！不管哪個都擁有絕佳地理位置，這裡光害少，可以看見整片銀河，幸運的話還可以像流星許願，不管你出發的動機是甚麼，來這裡盡情的享受一切舒適的住宿和放空就好喔！偷偷推薦你來這邊選擇自駕～

（請注意日本住宿多為浮動價格，詳情請點進官網內查詢）

享樂渡假型輕奢小旅行

1. the rescape

殘留原始自然風貌的東海岸，佇立在純粹的綠之台地和比任何地方都還要來的白來的美麗的沙灘之間的「Private Hideaway」（私人世外桃源），在樹蔭下側耳傾聽著海浪的聲音，將腳埋在海灘上的細砂裡，悠閒地品嘗來自島上恩賜的食材，在房間裡感受迎面而來的微風味道，在時時刻刻變換的自然之光交織著漸層色調中入眠，銳化你的五感，感受一瞬一瞬的時間流逝著，自然之中的「甚麼都沒有的奢華」。以上就是這間渡假村的描述，將於2019年5月新開幕，現在就可以開始預約房間了，來宮古島觀光時可以參考一下喔！

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房價：19000円／人（約港幣1331元） 地址：沖縄県宮古島市城辺長間1901-1 交通方式：宮古機場開車約15分。下地島機場開車約45分。

2. HOTEL LOCUS

「HOTEL LOCUS」裡面全部的客房都是海景房，總共有6個房型讓客人選擇喜歡的類型，每間房間裡都有準備Handy（智慧型手機），讓你在入住期間內可以免費通話和上網，相當貼心！HOTEL LOCUS致力於守護美麗的宮古島，除非你真的想要清掃及交換床單等，不然他們希望以減少這些舉動，來將汙染降到最低，房型從單人房到4人房都有，建議想入住的朋友們可以提早預約，有早鳥優惠，是你划算的選擇，如果早早確定行程就來預約吧！

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房價：6000円／人（約港幣420元） 地址：沖縄県宮古島市平良字下里338-40 交通方式：宮古機場開車約12分。

3. RUGU

「RUGU」在最真實的自然與美麗的大海間，最棒的夜晚是抬頭仰望滿天星空，側著看有著東洋第一美之稱的那霸前濱海灘，那裏有跨海大橋連接著來間島，在最南端之處，就是RUGU所在之地。遠離大多數觀光客喧囂的鬧區，這個地方只剩下最真實的島之姿態，在RUGU的客室全部都是獨棟的別墅類型，一間房可以入住最大4個人，以「讓你與自然0界線」做為主題，這裡的客房是用拖車型房子改裝而成，體驗來間島的自然，直到你安心入眠為止。

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房價：10000円／人（約港幣700元） 地址：沖縄県宮古島市下地来間宮古田原156−71 交通方式：宮古機場約20分。

4. ALLAMANDA IMGYA CORAL VILLAGE

「ALLAMANDA IMGYA CORAL VILLAGE」是SHIGIRA渡假村延伸的別墅村，可以與SHIGIRA渡假村共用設施，這裡有被花花綠綠包圍著，宮古島的絕景溫泉，琥珀色的天然溫泉，讓你有極上的體驗！在一樓中庭位置還有戶外游泳池，害怕海泳的朋友們，可以安心自在的悠游其中，海灘就當作是踏踏水、做日光浴、以及徹底放空的地方吧！想來這裡一趟小旅行的朋友們，可以利用南西樂園這家旅行社幫你規畫行程、訂機票以及飯店喔！

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房價：25920円／人（約港幣1816元） 地址：沖縄県宮古島市城辺友利542 交通方式：宮古機場備有接駁專車。

5. Hotel 385

「Hotel 385」是位於宮古島市中心部的平良西里上，周邊都是在島上有名氣的餐飲店，非常方便舒適，往各個觀光地的交通都很良好，這裡採用智慧控鎖，只要用自己的手機就可以取代房間鑰匙，相當的高科技！ Hotel 385的房間全都有26平方公尺以上，住起來很放鬆，房型有3種，房內布置時尚沉穩，適合情侶、夫婦、朋友們一同入住，全部都是雙人房。另外這裡提供免費的美味早餐，餐廳內還有提供午餐以及咖啡可以加配享用喔！

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地址： 宮古島市平良字西里561 交通方式：宮古機場開車約10分。

6. 宮古島東急HOTEL

「宮古島東急HOTEL」與「前濱海灘」鄰接，在客房內都有著大尺寸的陽台，只要打開落地窗，就能一邊眺望著湛藍的大海，一邊感受著沾著海味的微風吹撫，在海島旅行不就是這樣嗎？享受飯店提供的海上遊樂設施，使用飯店附設的室外大泳池，徒步走到海灘上踏踏水、踩踩砂，或是甚麼都不做，只管放空。來到這裡，也有提供家庭房型，最多可以住到4位大人，房內寬敞舒適，裝潢充滿度假氣息，可以盡情地耗在飯店內，享受飯店提供的服務。

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房價：8000円／人（約港幣560元） 地址：沖縄県宮古島市下地字与那覇914 交通方式：宮古機場開車約10分。

7. 宮古中央飯店 MIYAKO CENTRAL HOTEL

「宮古中央飯店 MIYAKO CENTRAL HOTEL」在2018年7月全新整修重新開幕，是商務型飯店，位置相當良好，面向宮古島主要的街道，離便利商店近，也有許多餐飲店在周邊，區公所和銀行都在徒步範圍內，不管是來這裡出差、度假，都是你安排自由行中，不錯的飯店選擇，飯店也提供早餐和晚餐供房客選擇，另外可以向飯店詢問海上活動事項，讓你輕鬆自在無煩惱！房間大小15公尺以上，從單身到3位大人都可以入住，重新整修的房間布置溫馨舒適。

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房價：4500円／人（約港幣315元） 地址：沖縄県宮古島市平良西里２２５番地 交通方式：宮古機場開車約１２分。下地島機場開車約２５分。平良港徒歩１０分。

小資經濟型省錢好去處

1. Guesthouse Hanahana

「Guesthouse Hanahana」是你平價便宜的好選擇之一，房價雖然相當低廉，但整體公共空間卻可以體驗到舒適的度假氛圍，覺得在飯店好像沒辦法跟很多人相遇嗎？來到這裡，可以認識來自世界各地的背包客，一起交換每日情報，結交各國朋友，即使是單身女性也能住的舒適自在又安全，另外家族旅遊的房客們也非常的多， Guesthouse Hanahana附設只限定房客的酒吧，大家可以多加利用！附近徒步10分鐘就是觀光景點伊良部大橋！

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房價：3000円／人（約港幣210元） 地址：沖縄県宮古島市平良久貝50-1 交通方式：宮古空港開車約10分。

2. Guesthouse YUGAFU村

「Guesthouse YUGAFU村」是包棟型態的民宿，適合全家出遊或是三五好友一起出來玩，整間房子附設廚房，讓你可以買在地食材回來親手料理，也不用擔心買水果卻沒有刀子切，另外這裡也提供汽車出租，來到海島上，還是適合開車出去兜風，在交通上也比較方便，獨棟房子最多可以入住14位大人，追加人數的費用經濟實惠，非常適合整團出來宮古島遊玩，房子前面還有廣大的庭院可以來BBQ，一邊吃著烤肉，一邊暢談，還能抬頭觀星！

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房價：29000円／6人（追加一名多3000円） （約港幣2032元） 地址：沖縄県宮古島市上野宮国28-14 交通方式：宮古機場開車約12分。

3. Umioto Guesthouse Resort

「Umioto Guesthouse Resort」相當平價，是你來宮古島省錢的好選擇之一，這裡是間療癒的日本的小宿，可以在這裡結交來自世界各地的朋友，不分男女老少，只要你將心放開，來接納宮古島最單純的生活，民宿前面有片大庭院，可以在上面聊聊天，白天日光浴，晚上變星象學家，就算是國師上身也沒有人會阻止你，管它水不水逆，來到這裡只要優閒的享受南國的風情，去海灘踩砂啦，坐在樹蔭下發呆啦，忘卻都市裡的紛擾吧！

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房價：2685円／人（約港幣188元） 地址：沖縄県宮古島市平良荷川取1234番地1 交通方式：導航設定「砂山海灘」、海灘入口的砂山咖啡廳右轉。約800公尺後右側。

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【宮古島住宿】來沖繩跳島玩最過癮！推薦精選10間宮古島、下地島人氣渡假好旅宿