【泰國旅遊】唔洗落Big C、行JJ Market　11款泰國7仔必買零食！

大家到泰國旅遊，有什麼是你一定會做的呢？除了走一趟泰國歷史悠久的廟宇，或是躺在沙灘上享受陽光的洗禮，還有一件訪泰國必做的事情，就是到泰國血拚！除了一般的百貨公司、Big C和夜市，泰國的7-11也是超級好買！不僅商品眾多，價錢也超便宜，要自己嘗鮮，或是要買送給親朋好友的伴手禮，都非常適合走一趟泰國的7-11！快跟我來看看有什麼泰國必買必吃零食吧～

1. 熱壓多士——吃起來像現做的熱壓多士

泰國7-11最為人所知的就是它熱壓多士！種類超級多，口味甜的、鹹的都有，像是泰式打拋豬、日式炸豬排、香蕉朱古力和雞肉飯等等都是超人氣的口味。泰國7-11的熱壓多士特別之處即在，店員會直接用專門的熱壓多士機幫你把熱壓多士烘烤約5分鐘，熱騰騰地送到你手上！吃起來的口感跟一般微波的完全不一樣！如果買到內餡有芝士的，牽絲程度更是完全不輸給現做的！就算可能帶不回台灣、香港，絕對也要在當地嘗嘗看～

泰國7-11最為人所知的就是它熱壓多士！價錢：約$30泰銖（IG: wesleytravelandfood）

2. 小老板海苔系列——泰國必買零食就屬它了！

想必許多人都聽過這鼎鼎大名的小老板海苔系列，到泰國沒買小老板，等於沒去過泰國！雖然現在在台灣、香港也能買到小老板海苔了，但在泰國當地，口味豐富度一定是比在台灣、香港要來得多。除了上面這種一片的包裝，也有一包3捲入的海苔捲包裝。若沒時間去逛Big C，也可以直接在7-11購買！

小編偷偷說：如果有計劃買很多要送親朋好友，可以選擇到碼頭夜市的「美珍香」購買，他們有提供紙箱包裝，到時候可以直接在機場託運會較方便！

到泰國沒買小老板，等於沒去過泰國！價錢：約$39泰銖（依包裝不同有所差異）（IG: happiness741103）

3. MAMA麵——超有名的泰國即食麵之一

泰國最有名的即食麵就屬MAMA、Yum Yum和Wai Wai了！而今天要介紹的是紅到已經可以在台灣、香港買得到的MAMA麵！但有許多限定口味，像是芝士等等，台灣可是買不到的～泰國的泡麵口味大多以泰式口味為主，雞肉、豬肉或是酸辣湯都是常見的口味。

小編偷偷說：不只MAMA麵有7-11限定款，連日本的知名泡麵品牌──日清，也有泰國限定版！

泰國的泡麵口味大多以泰式口味為主，雞肉、豬肉或是酸辣湯都是常見的口味。價錢：約$6泰銖（IG: kfoodieee）

4. NPB燕窩——方便隨身攜帶的燕窩！

這款有著少女心外觀的NPB燕窩，也是在泰國有名的飲品之一。在東南亞地區，有許多國家盛產燕窩，泰國也是其中一個，所以在泰國買燕窩可說是非常划算！而且這款200ml的NPB燕窩是塑膠瓶身，想要囤貨的旅人也不用怕行李超重～但因為沒有添加防腐劑，通常保存期限建議為三個月，所以還是要注意是不是能在時間內喝完～

這款有著少女心外觀的NPB燕窩，也是在泰國有名的飲品之一。價錢：約$40泰銖（IG: sikuilin）

5. Vitamilk——甜而不膩的國民飲品

這款Vitamilk據說是訪泰國必喝的飲品！Vitamilk其實就是豆奶，除了原味之外，還有許多口味可以選擇，像是泰式奶茶、黑芝麻、麥芽和朱古力等。許多人到泰國旅行，每天早上都會來上一瓶呢～而且如果想帶回台灣、香港的話，也可以選擇利樂包裝，在重量上會比玻璃瓶來得方便許多！

這款Vitamilk據說是訪泰國必喝的飲品！價錢：約$14泰銖（IG: erronman）

6. 樂事Lay's薯片——口味多到讓你難以抉擇！

什麼？去泰國買樂事？沒錯！泰國的Lay's口味包羅萬象，而且通常都是泰國限定或是泰國特色口味！如火腿芝士三文治、烤魷魚片、綠咖哩口味和烤海鮮等等，特別的是泰國美食「面康」口味！聽說有一款名為「泰式辣海鮮檸檬口味」，是能吃到泰式的嗆辣口感，又能嘗到清爽的檸檬味，超級厲害！

小編偷偷說：泰國還有一包內包含2種口味「2in1」的包裝～

泰國的Lay’s口味包羅萬象，而且通常都是泰國限定或是泰國特色口味！價錢：約$20泰銖（IG: fookmelone）

7. 香蕉蛋糕——內餡是貨真價實的香蕉！

或許提起香蕉蛋糕，你會先想到日本的Tokyo Banana，但其實泰國也有推出差不多大小及造型的香蕉蛋糕呦！比起日本的香蕉蛋糕，泰國的價格較低，而且！泰國香蕉蛋糕裡可是包著真正的香蕉，日本的則是香蕉味的奶油。之前泰國的香蕉蛋糕還曾經加入草莓，創造出頗新鮮的口味呢！

小編偷偷說：香蕉蛋糕通常只能放3天，所以若是要帶回台灣、香港，要注意時間！

比起日本的香蕉蛋糕，泰國的價格較低，而且！泰國香蕉蛋糕裡可是包著真正的香蕉。價錢：約$12泰銖（IG: jer_lynn）

還有哪些泰國必買的7-11零食呢？點擊圖片看看吧！▼

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【泰國必買】泰國超商泰好買，必買餅乾零食推薦