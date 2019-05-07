【越南峴港】出發探索「東方夏威夷」！峴港十大必食必訪懶人包

越南在這幾年在旅遊景點的熱門程度水漲船高，不只是通樣位於亞洲國家的遊客愛去，許多歐美遊客也遠道而來探索越南。而位在越南中部的峴港 ，更曾被國家地理雜誌評選為「人生必去50個地方之一」，究竟是有什麼強烈的魅力藏在這裡呢？現在馬上就為大家介紹，10大越南峴港必去景點、和必吃美食！

峴港必去

1. 峴港大教堂

峴港大教堂屬於天主教教堂，是越南中部最大的西方教堂，建於20世紀初法國統治時期，粉紅色的哥德式建築外觀，和五彩繽紛的彩繪玻璃，不只是峴港的標誌，也是許多少女們來到越南中部必去的景點之一。教堂每逢周日都會進行彌撒活動，尖塔頂端的風向公雞，除了有測量風向之用，也據說有辟邪驅鬼之用意。

2. 山茶半島

距離峴港市中心開車約半個鐘頭的山茶半島，有著「峴港之肺」之稱，大面積的原始森林，茂密的自然景觀，和叢林鳥獸，站在半山腰就能把越南東部的海景一網打盡，其中最著名的是「靈應寺」，供奉的是高達67公尺，全亞洲最高的觀音像，在好天氣來一趟山茶半島，把越南最美的風景一口氣打包帶走！

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峴港必吃

1. Pho 29——越南河粉

來到越南怎麼能不吃越南河粉！這間位於峴港大教堂附近的越南河粉，清爽的湯頭卻藏著濃郁的風味，撒上蔥花和些許香菜，再加入生牛肉，使它在熱騰騰的湯裡慢慢煮熟，最後別忘的再加點一盤豆芽菜，越南人甚至會把河粉當早餐吃呢，去越南每天吃都值得！

地址： 39 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam 營業時間：06:00~21:00 電話：+84 90 613 79 68

2. Mi Quang A1——廣南麵

廣南麵是來自越南中部廣南省的一道麵食，主要是以米做的麵條配上蔬菜、肉類、花生，再淋上肉汁作調味，最後還會放上米餅，Mi Quang A1的菜單很簡單，主要就是挑選要配的肉類，口味也相較其他店家清爽，對於不太敢嘗試越式重口味的遊客來說是非常好的選擇！

地址： 1 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam 營業時間：06:00~21:00 電話：+84 236 3827 936

3. Mi AA – Happy Bread——越式法國麵包

相信不少朋友在台灣夜市多少會吃過越式法國麵包，而來到越南，不但可以在大街小巷看到它的攤販，而且你一定要吃！多種肉類和簡單的蔬菜，夾在有嚼勁的法式麵包裡，可以淋上每個攤販特製的辣椒醬，都會有不一樣的驚喜，其實攤販賣的越式法國麵包都不錯，但如果不太喜歡吃路邊攤，想要找個乾淨、有座位的地方好好品嚐，Mi AA – Happy Bread也是不錯的選擇喔～

地址：14 Hùng Vương, Hải Châu 1, Đà Nẵng, Vietnam 營業時間：10:00~22:00 電話：+84 90 585 09 90

4. NGON VILLA——越式放題

今天想了吃頓大的嗎？充滿異國風情的建築設計，這間位於峴港的NGON VILLA，是單點形式的吃到飽餐廳，不但價格平價，餐點內容也非常豐富，北越、中越、南越的特色餐點，在這裡通通都吃得到，口味當然也是非常道地的，店內也有提供英文菜單，不用擔心語言不通的問題，想在越南大吃一頓，這裡讓你把從北到南的越南菜一網打盡。

地址：90 Lê Quang Đạo, Street, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Vietnam 營業時間：11:00~13:30 ／17：00~21：30 電話：+84 236 3666 699

5. Cong Caphe——越共咖啡廳

這間越南的連鎖咖啡廳，是最近非常熱門的網紅咖啡廳，越共時代的懷舊設計風格，一走進咖啡廳就就會讓你忍不住照片一直拍，而位於峴港的韓江附近就有一家，從早到晚都有遊客在這裡來往，而店內主打的「椰子咖啡」和「乳酪咖啡」，聽起來另類的組合，卻意外的和諧，是到Cong Caphe一定要試試的！

地址： 98-96 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam 營業時間：07:00~23:00 電話：+84 236 6553 644

身為越南的第四大城市，雖然不及河內、胡志明市有名，但同樣也因為至今來往的遊客相較少，更保有了峴港充滿浪漫與神秘色彩的獨特魅力，想體驗純樸的越南文化、感受壯麗的自然風貌、享受道地的越南美食，馬上出發來去峴港吧！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【越南峴港｜到越南旅遊必訪的「東方夏威夷」峴港景點、必吃美食】