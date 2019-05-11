【深圳美食】超新鮮自助迴轉甜品！128蚊人仔任食N款蛋糕、炸物

海岸城有一家超Hit的網紅迴轉甜品店「甜芯 TIM TIM Cafe」，絕對是所有女生的甜品天堂。128蚊人仔，1個小時內，任食所有甜品——想食就食，唔需要就住就住！

作為全中國第1間迴轉甜品店，本身是甜品控的小編當然要去朝聖。17米長的迴轉帶，40幾款甜品，128蚊人仔自助任食，可以即管放手拎，放任自己大食特食！甜品種類繁多，卡路里隨着輸送帶直奔而來，但小編已經唔理得咁多，完全大解放，一下子拎滿一台！

自助限時1個小時，對於甜品控來說簡直是黃金時間。貼心的是，甜品都被切成一細塊，一啖一舊勁方便。面前就是我們的戰果！（分分鐘已經食回本）邊個話蛋糕食唔飽？當中以瑞士卷、古早蛋糕、抹茶紅豆Mousse比較搶手，在你面前路過就要快點拿下！

抹茶紅豆Mousse、盆栽蛋糕、雪媚娘…按圖看超N種自助迴轉甜品款式▼

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在後廚窗口處，可以看到甜點師傅一直在「出貨」，證明是新鮮即做的。而人流比較多的時候，他們會省略精緻的擺盤，但不影響食物本來的口感。除了蛋糕，還有其他甜品值得mark實，如港式楊枝甘露、粵式的紅豆雙皮奶等。另外，在迴轉帶上，每隔幾款甜品就會出現不同的炸物小吃：如炸雞粒、炸魷魚、芝士波和鳳尾蝦等，男生來到也可以「大拆特拆」。如果食食下蛋糕覺得dry，記得順手拎杯嘢飲，一樣無限量供應。

按圖看可供選擇的炸物、飲品款式▼

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除了食到滿足的甜品之外，二樓還暗藏了一個粉紅色的「打卡聖地」，隨手影都咁靚。這面兩米高的花牆還引來不少網紅打卡，隨手一影，一下子就圓了寫真夢。一於約埋閨蜜，過一個少女感爆棚的下午吧！

粉紅波波池、超靚花牆！甜品店二樓的一隅打卡必到▼

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人均消費：128元 人民幣 營業時間：12：30—23：00 地址：南山區文心四路海岸城西座2樓（探魚對面） 交通：地鐵2號或11號線后海站，E2出口，再步行460m Tips 1. 建議坐在後廚食物出品處，便能以最快速度睇邊款食邊款 2. 現場預約制，需要等位的時候可以上二樓打卡影相

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