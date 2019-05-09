【遊日禮儀】又有攝影師為影靚相踩入農地　當地居民嬲爆！

去旅行見到靚景，想影底留念乃人之常情，特別是早前櫻花季，漫天櫻花飄落的美景，真是隨手拍都超靚！不過大家影相的同時應該尊重當地文化，守法守規。最近就有日本人不忍自己居住的地方被觀光客蹂躪，在網上鬧爆某些觀光客，為了影相無視當地居民在農地前立下的「禁入區域」告示牌，直接呼入農田，嚴重破壞農地，引起熱鬧討論。

遊客打卡 嚴重影響當地居民

近幾年網上「打卡文化」氣氛濃厚，不時出現一些爆紅的打卡熱點，吸引大量觀光客前往影相。不過並不是每一個觀光客都有良好的禮儀，很多觀光客去到這些「打卡熱點」都不守禮，不但亂拋垃圾、大聲喧嘩，有些更擅自闖入當地居民的私人土地，嚴重影響當地人生活。

早前日本愛媛縣的下灘站就是其中一個重災區，很多遊客為了拍到猶如「千與千尋」中海上鐵路的美景，擅自闖入了當地造船廠的工作場所，即使立了「禁止進入」的告示牌都沒有用，令廠長非常困擾，更在網上請求遊客不要再來。

按圖了解更多下灘站事件：

愛媛縣的下灘站是日本靠海的車站，天氣好時可以影到「海天一色」的美景。（圖片來源：neohimeism@twitter）

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又一打卡勝地被糟蹋：「野平一本櫻」

而最近櫻花季更有多個熱爆打卡點，其中一個就是長野縣的「野平の一本桜」。日本長野縣的白馬村有一棵背靠白馬連峰的櫻花樹，其獨特的景色吸引了很多觀光客前往拍照，加上之前日本黃金十連休，觀光客的數量就更多。然而這些觀光客中有很多不守禮的沒品遊客，為了取景擅自闖入農田，不但任意踐踏、破壞農地，更爬上禁止進入的土堤，令當地農民都超生氣。

有住在白馬村附近的日本人就拍下了這些沒品遊客的惡行，放到日本twitter怒斥觀光客的無禮行為。事件馬上在網上瘋傳，引起網友熱鬧討論，更有傳媒前往當地採訪！

按圖查看事態發展：

今次遊客不惜踩入農地都要拍到的，就是這個野平一本櫻連同身後白馬連峰的絕景。（圖片來源：44164416mura@twitter）

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任意踐踏農地 嚴重影響農民生計

其實農民禁止外來人進入這些農地是有原因的，如果遊客不守規矩闖入此農地，鞋底的細菌會帶到農地，之後細菌更會破壞農地的土壤質素，嚴重影響農作物生長，更會影響到農地主人的生計。加上遊客拍照時不會顧上農地的環境、胡亂踐踏土地，有機會踩到剛播種的幼苗，農地主人的心血很容易就付諸流水。

其實早幾個月北海道都發生過類似事件，更鬧成國際事件，因為事件的主角是香港的攝影師！

按圖了解北海道事件：

北海道美瑛町的著名攝影師Kent Shiraishi（ケント白石），於社交網絡上用日、英兩種語言發文怒斥一名香港趙姓攝影師擅闖私人土地拍照，指香港人不守攝影禮儀，引起多方關注。（圖片來源：ケント白石）

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希望大家去旅行的同時，能尊重當地的文化，觀光的時候盡量減低對當地居民的影響，特別是到居民附近的景點觀光時，盡量降低說話的聲浪、遵守當地的規則，而且自己垃圾自己帶走，這樣才可以保護景點的環境，下次才可以再去重溫昔日的美景！