【台北自由行】芋泥麻糬冰、黑糖粉粿冰　必食5大消暑冰品

「夏日熱辣辣，好熱好熱」，未到暑假，天氣已經相當悶熱，若然可以吃一口台灣冰品消暑，簡直是人生一大樂事！台灣特色冰品多不勝數，現為大家精選5款IG大熱消暑刨冰，光是睇相都已經透心涼！

01. 大玩台式創意 芋泥麻糬冰

喜歡芋泥、麻糬的朋友，位於延平南路的來呷甜甜品就將兩款甜品二合為一，不少網民更以絕配形容店家皇牌「蜜芋麻糬燒」！芋泥份量超澎湃，入口香濃綿滑，加上伴碟有多塊一咬即化的芋頭，是芋頭控的治癒美食！最令網友讚賞的還有煙韌微暖的麻糬，配以滑順雪花冰同吃，一冷一熱層次豐富，令人難以忘懷。此外店家的「冰Q宇治金時」同樣是人氣甜品，建議搵多幾位朋友一齊食！

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來呷甜甜品 地址：台北市中正區延平南路11號(捷運北門站) 時間：12：30am～8：30pm （星期二休息） 網址：https://www.facebook.com/meetdesserts/

02. 鐵觀音X布甸 紅茶燒冰

結合台日風格的金雞母位於東門市場，店家提供多款配料包括豆花、鮮草、奶凍等炮製冰品，此外更會採用台灣地道食材如阿里山愛玉、萬丹紅豆、鐵觀音等，令冰品充滿自家特色！店家大熱必數紅茶燒冰，鐵觀音刨冰一新味蕾，令人驚喜的還有用火槍即燒的焦燒布甸，與刨冰同吃，甜度剛好，甜品還附上檸檬白玉，多重口感在口腔爆發。

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金雞母 地址：台北市中正區杭州路一段143巷36號 時間：12：00pm～8：00pm（星期一休息） 網址：https://www.facebook.com/jingimoo/

03. 自家製黑糖粉粿

要在重重甜品突圍而出，年頭開幕的覓糖『黑糖 粉粿』，就以自家製黑糖粉粿為賣點，客人可從櫥窗觀看店員即製粉粿，感覺更安心。店家強調純手工、無添加，人氣甜品七彩粉粿盤，就以芝麻、黑糖、玫瑰、抹茶、山梔子、椰香及桂花調製，味道天然，口感Q軟，配以大大碗黑糖刨冰同吃，又有不一樣風味。

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覓糖『黑糖 粉粿』 地址：台北市中山區興安街53-5號 時間：1：00pm～10：00pm（星期日休息） 網址：https://www.facebook.com/MiTang25024577/

04. 網紅最愛爆漿芋泥

位於民生社區的貼地甜品店，提供多款經典甜品如紅豆湯、花生湯、豆花、麻糬等，不過食客十居其九都是衝著芋泥火山冰而來，在IG搜尋六順豆花，整個版面都是芋泥火山冰！這款網紅甜品就是一座刨冰火山，輕刮刨冰，以刨冰盛載的芋泥猶如火山岩漿般一湧而出，食客更可以於芋泥「加料」，粉圓、紅豆、花生等，令人充滿驚喜。

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六順豆花 地址：台北市新東街26巷1-1號1樓 時間：11：00am～11：00pm 查詢：＋886 0227661778

05. 置身澡堂食冰品

店家本於板橋四維路上擺檔，後來因口碑不俗，於是便在板橋開店面，鋪頭以一室韓風澡堂為設計主題，繽紛光管、粉藍磚牆所營造的夢幻裝潢，令人猶如置身水池般，難怪深得打卡一族歡心。食物方面，店家主打水果綿花冰，最受歡迎的芒果冰，芒果鮮甜味美，份量十足，配搭綿滑雪花冰，入口即化，喜歡打卡的朋友不會失望！

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