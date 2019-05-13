盤點亞洲5大天空之鏡　IG打卡影靚相必到！日本中國台灣都有份？

相信各位對「天空之鏡」都感到不陌生 ── 蔚藍的天空倒映在清澈的水面上，兩者融為一體的景色，實在令人心曠神怡。當中玻利維亞的烏尤尼鹽湖首屈一指，成為無數人旅遊清單上必遊景點之一。然而，假若你嫌玻利維亞太遠，又看厭了香港的「天空之鏡」，不妨考慮KLOOK的建議，前往以下5個亞洲旅遊熱點，一睹各地海天一色的美景！

#1 中國茶卡鹽湖

茶卡鹽湖又名為「茶卡」，在藏語有鹽池的意思──它位於青海省，海拔高約3100米，面積約105平方公里，盛產可食用的大青鹽，鹽儲量高達4億4千萬噸，據說鹽產量可供全中國人民使用最少70年。它可謂中國的「天空之鏡」，曾被國家旅遊地理雜誌評選為「一生必去的55個地方之一」。到訪茶卡鹽湖之前，記得留意當地天氣狀況，因為湖水面積隨著雨季影響，每年的6月至10月是遊茶卡鹽湖的最佳時段。

前往方法：乘搭青藏鐵路西寧至茶卡列車，亦可乘坐往茶卡、烏蘭、德令哈等的長途汽車。

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#2 台灣高美濕地

高美濕地位於台中清水大甲溪出海口南側，是不少動物如螃蟹、彈塗魚、鳥類等的棲息地，加上天朗氣晴時總讓遊客看到壯麗落霞，一直是港人遊台必到景點。它近年更得到日本人的垂青，認為它位置方便，加上其水面如鏡，因而將它譽為「台灣版天空之鏡」。

前往方法：乘搭台鐵前往清水火車站，然後乘搭巨業客運公車前往高美濕地。

#3 日本父母濱海岸

位於四國香川縣的父母濱海岸近年不但入選為「日本夕陽百選」之一，更被各界譽為「天空之鏡」，吸引不少當地人到此拍照，並把照片上載到Instagram，引起一鼓打卡熱潮，連日本放送協會等傳媒都爭相報道，剖析它爆紅的原因。假如你打算到這裹朝聖，出發前一定查看它整個月的潮汐和日落時間，以免錯過拍攝靚相的最佳時機。

前往方法：乘搭JR前往詫間站，然後轉乘巴士仁尾綫，約25分鐘後在父母濱下車。

點擊下圖看其餘亞洲2大天空之鏡！

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拍攝「天空之鏡」小貼士

最好使用能夠多角度調節顯示屏的相機，避免俯在地上拍攝 相機或手機愈貼緊水面愈好，讓倒影比例愈接近實景 帶備膠袋或防水物料，以防沾濕機身 使用手動對焦，避免因與水面距離太近，導致鏡頭無法對焦 避免水面出現波紋，確保倒影呈平滑狀態 盡量從順光或側光拍攝，避免因高光反差導致相片過曝或過暗

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