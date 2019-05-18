【日本岡山】倉敷美觀地區半日遊　牛仔布和服和濃茶雪糕不能錯過

本來去倉敷的目的就是三井Outlet而已，但意外地發現倉敷美觀地區是個好地方啊！

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出發前做功課看到很多人說美觀地區必去，但照片卻沒有很吸引我，去過後我才發現有驚喜！

偽文青必到 自家設計小店

美觀地區比我想像中要大，小店很多，除了遊客喜歡逛的手信店，最吸引我的卻是自家設計小店：有皮革小物店、服裝店、文具店。我在一家賣紙膠帶的文具店逛了好久，買了很多可愛的紙膠帶。

倉敷市本町14-5。（作者提供）

牛仔布和服體驗

據說倉敷的牛仔布十分著名，所以有牛仔布和服，感覺好新鮮啊！而且在這個仿古地區穿和服，相信可以拍很多照片呢！想穿穿和服的朋友，這裏是你的另一個選擇，沒有京都的喧鬧，但卻有一種古典的感覺。

（倉敷著物小町：岡山県倉敷市本町5番10号）

畢生難忘的濃茶味雪糕

在美觀地區走着，會看到很多小食店，但你一定不可以錯過這一家的雪糕！抹茶控注意了！這個濃茶口味非常濃郁，卻又不會太苦，一試難忘呢！

地道牡蠣燒

我們想在逛outlet前醫一醫肚子，隨便地進入了一家食燒餅的小店。店主是一對很可愛的老夫婦，燒餅十分美味，是意外的驚喜呢！

（香里園：日本岡山縣倉敷市阿知２丁目１７−１７）

超好逛Outlet

通常Outlet附近都沒有觀光點，但這邊又有Outlet，又有拍照的觀光區，可以一次過滿足兩個願望呢！最重要的是Mitsui Outlet Park超好逛！非常多日牌、女裝，運動牌子都有很多。

（自駕的朋友可以把車泊在Outlet，因為購物後可以有免費泊車，但由Outlet走過去美觀地區要15至20分鐘哦！）

古典的美觀地區

雖然這邊的風景沒有京都的特別，但是有一種安靜舒服，沒有太忙碌的感覺，我很喜歡，我想喜歡拍照的朋友也會滿喜歡吧！

遠處的櫻花。（作者提供）

倉敷這個地方，又可以shopping，又可以拍美照，又有美食，不錯不錯！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「偽文青必去, 倉敷市半日遊」​】

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