【日本東北】吃貨必睇！當地人推薦5款美食　新潟清酒不容錯過

大部份人去日本可能都是去東京、大阪，又或者小眾一點的會去福岡、長崎等等地區。甚少聽到別人提起的東北地區，其實也有很多值得一看的景點、也有很多各樣美食！東北地區如新潟縣、山形縣等地區的海鮮和白米都向來有名，由此也誕生了不少特色美食。

#1 清酒

召集酒鬼！召集酒鬼！召集酒鬼！新潟縣最有名的就是米！來到東北地區你除了可以看到各個地區出品的米以外，這裡的菓子零食、飲品等等都自然與米有關：米餅、清酒等等。由於這裡的米有極佳品質，光是新潟地區就有90多間釀酒廠。作為遊客的你，當然理應名正言順，品味一下各式各樣的清酒了

#2 白米飯

看到米飯，應該不會感到意外吧？日本人和我們一樣，都以米飯為主要食糧。東北地區一帶最盛產的就是米，不少香港人都會由這裡買米回香港。不過要吃到最地道的美味白米，當然還是要在日本吃！你可以試試由羽釜所製的米飯，煮出來的白米顆顆晶瑩飽滿，口感絕佳。

用原始方法煮一碗飯

推介：北方文化博物館 – 羽釜煮飯體驗

小編親自嘗過：新潟產的白米的確和平日吃到的米有所不同。（Instagram@rryk212）

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