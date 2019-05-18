【台北手信2019】大熱貓山皇冰心蛋糕　7大必買手信│5月更新

台灣近年成為大家快閃旅行的首選，每次講起台灣手信，鳳梨酥、太陽餅、芋頭酥……你唔悶我都悶啦！現在為大家精選2019台灣最具話題性的零食及甜品，即將到台北的朋友記得bookmark！

01.最新貓山皇榴冰心蛋糕＠微熱山丘

微熱山丘早前推出全新品牌「FORBIDDEN」，顧名思義，以禁果榴槤為賣點！品牌特別與馬來西亞生果商合作，以取得源源不絕的新鮮榴槤，早前推出的D24榴槤蛋卷已經在台灣成為熱話，沒料到今星期加碼，推出貓山皇榴冰心蛋糕，餡料由馬來西亞100%頂級貓山王榴槤泥製造，外層是口感綿密的斑蘭蛋糕，加上人手製作，數量有限！產品一出就日日賣斷市，榴槤控必試！

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貓山皇榴冰心蛋糕被馬來西亞100%頂級貓山王榴槤泥塞滿！（圖片來源：微熱山丘 SunnyHills）

地址：只限微熱山丘台北民生公園、南投三合院及高雄駁二門市發售 網址：https://www.facebook.com/SunnyHills.Taiwan/

糖村與Baileys合作推出限定新款Baileys生乳捲。（圖片來源：糖村 SUGAR & SPICE）

02. Baileys生乳捲＠糖村

5月另一大熱新品，必然少不了糖村的生乳捲！相信大家對糖村不會陌生，除了大熱手信牛軋糖，糖村近日有新搞作，與Baileys合作推出5月限定新品Baileys生乳捲，鬆軟可口的蛋糕捲，內含女生大愛的Baileys甜酒忌廉及熟成12小時的咖啡奶凍，蛋糕入口更飄來陣陣云呢拿香味，絕對是近期大熱美食。

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糖村台北敦南店 地址：台北市大安區敦化南路一段158號 網頁：https://www.facebook.com/sugarspicetw/

03. 鼎王麻辣孔雀香酥脆

不少港人去台灣都必定會吃一頓麻辣火鍋，當中鼎王更是不少人的心水首選，品牌近日與孔雀香酥脆聯乘推出包裝零食，雙方用了近半年時間製作鼎王經典的麻辣鍋調味料，將原本的香酥脆魚餅帶來麻辣鍋必備的麻、香、辣、甘四重口味，嗜辣一族必試，這款新品已於各大超商發售，要入手亦非常方便。

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鼎王與孔雀香酥脆聯乘推出包裝零食。（圖片來源：鼎王麻辣鍋＠facebook）

04. 雙色番薯爆谷＠Magi Planet 星球工坊

劊立於2010年的台灣地道爆谷品牌Magi Planet 星球工坊，以非基因改造玉米粒，無添加防腐劑為賣點，爆谷出名糖衣薄脆不膩，令人吃不停口！品牌經常推出創新口味如焦糖鹹蛋黃、川香麻辣等，最新還有由以台農57號黃金番薯及73號紫心番薯製作的雙色番薯爆谷，入口帶清甜番薯香，令人不知不覺便吃了半包！

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以台農57號黃金番薯及73號紫心番薯製作的雙色番薯爆谷。（圖片來源：Magi Planet＠facebook）

微風台北車站店 地址：台北市中正區北平西路3號2F 網頁：https://shop.magiplanet.com/Shop/StoreDetail/35687/19983

05. 繼光香香雞薯片

台灣人對炸雞情有獨鍾，專售炸雞塊的店家多不勝數，當中「繼光香香雞」更是不少當地人的下午茶首選！品牌近日與零食品牌「波的多」聯乘推出「繼光香香雞風味洋芋片」，味道偏重胡椒鹽口味，送啤酒是不錯選擇。薯片獨家於7－11發售，經過的朋友不妨入幾包做手信！

品牌與「波的多」聯乘推出「繼光香香雞風味洋芋片」。（圖片來源：maruko_food＠ig）

06. 赤糖麻糬＠滋養製菓

60年老字號的滋養製菓，主打日式甜點，師傅手藝傳承日本，日式和菓子和銅鑼燒都是名物，不過店家的赤糖麻糬及酥脆鳳梨酥同樣不容忽視，前者由黑糖製成，散發陣陣麥芽糖香及米香；後者酥餅夾雜酸酸甜甜的鳳梨果肉，足料好味有驚喜。

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黑糖製成的柔軟麻糬，散發陣陣麥芽糖香及米香，一不小心好易食晒！價錢：550台幣（約138港元）（圖片來源：滋養製菓）

滋養製菓 地址：台北市大同區迪化街一段247號 時間：9am～7pm 網址：https://www.facebook.com/wagashi.tw/

07. 滷肉磚＠程味珍

要在香港吃一碗味道正宗的滷肉飯都不是易事，為了滿足一眾饞嘴吃貨，40年老字號程味珍就推出滷肉磚，食店的滷味一直深受當地人歡迎，而滷肉飯入口油潤，滷肉與肥膏比例適中，旅客更可以提早與店家預訂滷肉磚帶回老家做手信，滷肉磚可製作約30碗滷肉飯，份量十足！

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40年老字號程味珍的滷味非常出名。（程味珍意麵·滷味＠facebook）