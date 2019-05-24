【獨遊注意】了解目的地、保持聯絡　獨遊異國不可不知的10件事

能和朋友或家人一起旅行當然是好，但要和一大群人去旅遊也絕非易事。畢竟，朋友和家人可能也有工作，未必能配合時間。

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一個人旅行不用顧慮太多，訂好機票住宿，準備好行李就能起行。況且，今時今日一個人旅行已經不是什麼新鮮事。儘管如此，在開始第一次單人旅行之前，還有是許多需要準備和注意的事情，所以這裏跟大家分享10個你應該做的行前準備！

一、選擇目的地

沒有所謂的最佳目的地。從一些你感興趣的地方開始考慮，當然一些治安好和交通方便的城市會是不錯的入門選擇。另外，如果你對自己的語言能力不夠信心，可以選擇一個不會遇到巨大語言障礙的目的地。

2018年CNN評選的10大安全旅遊地區（僅供參考）：

第1位：新加坡

第2位：挪威、冰島、芬蘭

第5位：香港、烏茲別克

第7位：瑞士、加拿大

第9位：印尼

第10位：中國、埃及、丹麥、斯洛尼維亞、盧森堡、奧地利

有時候獨遊更能體驗旅行的樂趣，可以隨心所欲地遊歷。（Gettyimages／視覺中國）

二、適當地打包行李

跟平時和朋友家人去旅行不一樣，別想有人可以和你分擔行李，你很大機會是要背着行李走不少路，所以精明的做法就是讓自己的行李盡可能輕便。一些便宜、容易在當地買到的東西可以選擇到了當地才購買。即使你不是背包客，也請你帶個較小的行李箱，除非你是購物狂或者是做代購的。

三、了解目的地

跟參加旅行團不一樣，一個人旅行是沒有導遊和領隊的全天候照顧，告訴你這個不要做，那個不要吃。所以在出發前一定要對你的目的地做點功課，例如，當地當季的氣候和文化風俗等基本知識。除了讓你知道應該要怎樣打包行李之外，更重要的是知道如何更好地融入當地，做到入鄉隨俗，不要做一些冒犯當地人的行為或讓自己處於危險之中的事。

四、制定預算

一個人旅行一般意味着較低的消費，因為你住的和吃的也可以選擇較便宜的，當然你也可以選擇住高級酒店和每頓吃大餐。撇除住宿和機票後，可以按照你自己估計每日的用餐費和交通費，再加上景點的門票費用和購物或娛樂消費去計算出一個粗略的預算。

簡單預算計算公式（不包括住宿、機票和簽證等費用）：

行程預算＝（每日用餐費＋交通費）×行程日數＋景點門票費＋購物或娛樂消費

一個人去旅行的消費通常比較低，安排行程也比較有彈性。（Gettyimages／視覺中國）

五、提前預訂住宿和交通

如果是比較長途的旅行，我不一定會出發前就把整個旅程的住宿都預訂好，因為這樣做會讓行程變得沒有彈性。但如果你是第一次一個人旅行，而且行程不超過兩星期，我會建議你先訂好住宿，這樣你的旅程會比較輕鬆，而且可以確保那些住宿都是經過你自己挑選的。

六、規劃行程

一個人旅行的其中一個好處就是可以靈活地安排和調整自己的行程。你可以在出發前制訂一個簡單（不要太緊湊）的行程，記下你想去的景點和餐廳，或是預訂一兩個當地的半日遊或一日遊行程，然後再根據這些地方的位置計劃交通路線。

要記住行程是死的，制訂了行程不代表你要完全按着它走，你甚至可以按照當下的心情即時改變行程，在路邊的一個咖啡廳渡過一個下午也絕對不會有人因此而埋怨你。

七、與家人和朋友保持聯絡

如果你是第一次一個人出國旅行，家人和朋友的擔心是正常不過了。若然你是女性的話，那就更是如此。要讓他們安心，首先要向他們交待你的行程，並在旅行途中每一至兩天跟他們用手機應用程式聯絡，告訴他們你當時的位置和即將會去的地方。

外遊時必須和家人、朋友保持聯絡，確保自己安全只要，也讓他們感到安心。（Gettyimages／視覺中國）

八、準備重要文件

準備好護照、身分證明、航班及酒店預訂和簽證等重要文件的正副本，另外把這些文件也上傳到自己的網絡雲端（例如Google Drive或Dropbox），在丟失某些文件時也可以即時找地方打印。

九、購買旅遊保險

有些人可能認為購買旅遊保險是浪費金錢，但所謂「意外即是意料之外」。當遇上例如行李損壞丟失、行程延誤和生病受傷等情況時，你絕對會希望自己有購買旅遊保險，這也是對家人的一種負責。市面上旅遊保險的選擇很多，除了價格外，它們涵蓋的保障範圍也略有不同，請視乎個人需要而購買合適的旅遊保險。

旅行時一旦發生意外，例如行李損壞丟失、行程延誤和生病受傷等情況，你絕對會希望自己有購買旅遊保險。（Gettyimages／視覺中國）

十、記下緊急聯繫電話

旅行往往充滿意外和驚喜，你不會知道下一秒是好是壞，所以除了自己不作死之外，也要為最壞的情況做打算。出發前記下一些重要的聯絡方式，例如，當地大使館的電話、報警和保險熱線等，確保在發生緊急情況時，你能及時找到幫助。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一個人旅行前要做的10個行前準備」​】

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