【北海道溫泉酒店】 洞爺湖酒店無邊際溫泉一浸難忘！

北海道洞爺湖是許多人北海道旅行必去景點，而且多數會住宿湖邊酒店一晚，享受埋溫泉。今次帶大家看看這間湖邊的溫泉酒店有何過人之處!

洞爺湖景乃之風度假酒店（The Lake View Toya Nonokaze Resort）坐落在洞爺湖湖畔，距離 JR 洞爺站大概車程 20 分鐘。酒店分兩棟，SPA RESORT 館和乃之風俱樂部。兩棟內的房間類型各有不同。標準房型集中在 SPA RESORT 館內，連展望溫泉客房，套房等高級房間則主要在乃之風俱樂部內。全部客房都係湖景房，從房內就可以望到洞爺湖的美景。

按圖睇「洞爺湖景乃之風度假酒店」有幾靚！

酒店的房間從 36.8㎡ 起，十分闊落。最特別的是設有狗仔房間，可以同愛犬一起入住，真的很貼心。

特設狗仔同住房間的酒店選擇十分少 這間酒店貼心安排設有狗仔房間(圖片來源:洞爺湖景乃之風度假酒店網站)

酒店的溫泉十分出彩

不能不提天空露天風呂。這個是無邊際溫泉池設計，遠遠望去溫泉池與洞爺湖連為一線，真的是一浸難忘。

無邊際溫泉池 一浸難忘(圖片來源:洞爺湖景乃之風度假酒店網站)

室內大浴場位於 SPA RESORT 館頂層，景觀一樣咁開揚。而且仲有藥湯，季節之湯等不同浴池。有機會浸到蘋果溫泉或其他當造水果的特色溫泉。想體驗舊式日本傳統錢湯（公共大浴場），酒店就可以做到。酒店重現咗昭和時代的錢湯，請來錢湯繪師畫了一整面墻的洞爺湖風景壁畫，配上錢湯必備的黃色 KERORIN 浴盆。浸湯都可以充滿趣味。

4 至 10 月限定煙花大會！

值得一提的係每年 4 月至 10 月洞爺湖每晚都會舉行花火大會。每晚晚上約 8:45 開始持續 20 分鐘的煙花大會，好有日本夏天的風情。可以乘花火觀賞船近距離觀賞煙花，亦可以漫步湖邊吹著涼風觀賞。在酒店的天空露天溫泉一邊浸著溫泉一邊睇煙花更是別有一番風味。

夜晚仲可以浸住溫泉觀賞煙花(圖片來源:Booking.com)

洞爺湖景乃之風度假酒店 地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖溫泉 29-1 前往方法：JR 札幌站乘酒店免費接駁巴士（13:30分開出），約 1 小時 45 分鐘到達（需預約） 電話：+81-142-75-2600 收費：港幣 2,400 起（連早餐及晚餐）

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