【大阪酒店】7間難波住宿！心齋橋周邊！人均$500以下住靚酒店

選大阪心水酒店時，如你想住在景點購物區的話，難波會是一個好選擇，其地理位置跟心齋橋商店街非常近，交通方便又多美食。為你綜合精選5間難波酒店，有溫泉酒店，又有新酒店，每間人均$500以下，即刻bookmark難波住宿！

【1】免費浸溫泉、食拉麵宵夜@Dormy Inn PREMIUM難波別館天然溫泉朝霧之湯酒店

Dormy Inn於日本都有不少酒店，當中以溫泉酒店做賣點的難波別館天然溫泉朝霧之湯酒店，於去年八月開幕，房間火速被完全訂購，事關這裡可以任浸天然溫泉夕霧湯之餘，又可以任飲紅白酒、生啤、果汁，晚上更有醬油拉麵任食。價位的確有點兒高，但有返咁上下服務，性價比高，住一、兩晚都抵！

按圖睇「Dormy Inn PREMIUM難波別館天然溫泉朝霧之湯」酒店環境！

免費浸溫泉，環境又舒服，難怪酒店格價網內見到其評分有9.0高分。(圖片來源: agoda.com)

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簡評：

位置：距離心齋橋步行只需要6分鐘，方便！而且附近有LAWSON便利店，行5分鐘就到黑門市唔怕無嘢食。

設計：風格像現代版日式風呂，啡白做主調。

房價：

[1] 官方網站買最平14,600日元/晚，約$1,041/晚，住到基本的double room，包浸天然溫泉夕霧湯和免費夜宵醬油味服務。

[2] 其他酒店格價網站買，價格有機會更低，見過最平$754/晚，即$377/人一晚

賣點：免費任浸溫泉、食拉麵、飲紅酒做宵夜，還有早班免費接駁車到南海電鐵難波站。

天然温泉 朝霧の湯 ドーミーインPREMIUMなんばANNEX 地址：大阪市中央區東心齋橋2丁目1-6 前往方法：御堂筋線「心齋橋站」6號出口，步行約10分鐘

【2】7月1日開幕新酒店@Hotel Gracery Osaka Namba

心齋橋這區其實都有不少新酒店落成，七月會開幕的Hotel Gracery Osaka Namba，是藤田觀光集團旗下最具人氣的酒店系列，現在於大阪最旺的心齋橋周邊，難波站附近開酒店，地理位置超方便！

按圖睇「Hotel Gracery Osaka Namba」預告環境！

藤田觀光旗下好多人捧場的酒店品牌「Hotel Gracery」，將於難波站附近開酒店。(圖片來源：gracery.com)

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簡評：

位置：距離心齋橋步行15分鐘內。酒店附近有齊超市、居酒屋、烘焙店等，又近鐵路站，出外活動方便。

設計：風格黑白灰啡做主調，簡約整潔。

房價：

[1] 官方網站買29,600日元/晚起，約$2,104/晚，住到基本的雙人床房。

[2] 其他酒店格價網站買，價格有機會更低，見過最平$968/晚，即$484/人一晚

賣點：2019年新酒店，位置近景點區，近鐵路站夠方便。

Hotel Gracery Osaka Namba 地址：大阪市難波浪速區元町1-4-4 預計開幕日期：2019年7月1日 前往方法： [1] 御堂筋線「難波站」7號出口，步行約3分鐘 [2] JR難波站南出口，步行約3分鐘

【3】3分鐘就到黑門市場@難波日本橋WBF酒店

去年尾才落成的酒店，酒店設計簡潔，不太花巧但勝在離景點非常近，位置與黑門市場超近，只需要3分鐘就可以去食好嘢！離心齋橋20分鐘內的步行時間，去shopping都算方便！

按圖睇「難波日本橋WBF酒店 」環境！

設計簡約不花巧。(圖片來源: agoda.com)

簡評：

位置：距離黑門市場步行5分鐘內，距離心齋橋約20分鐘步行時間。酒店附近有食市，又近鐵路站，交通方便。

設計：簡約設計酒店，黑白灰啡做主調。

房價：酒店格價網站買，價格有機會更低，見過減價最平$692/晚，即$346/人一晚

賣點：開業不到1年，算是新酒店之一，位置近景點區和鐵路站，方便。

難波日本橋WBF酒店 地址：大阪市中央區日本橋2-10-10 前往方法： [1] 南海電鐵「難波站」，步行約5分鐘 [2] 御堂筋線「日本橋站」，步行約5分鐘

【4】大阪最大型連鎖酒店@APA飯店 – 難波站東

酒店於2017年4月開幕，位置於「千日前商圈」之內，街口就是「激安の殿堂」，在道頓堀、心齋橋買完，回程返酒店經過激安又可以再買過。酒店房空間不算很大，但勝在價錢唔貴，兩人床房近港幣$700一晚，除開一晚三百五左右，酒店級來說算抵住！

按圖睇「APA飯店 – 難波站東」環境！

房間雖然不是很大，但酒店級住宿，價錢一晚二百七至三百多元，位置又近景點區，也挺划算的。(圖片來源: apahotel.com)

簡評：

位置：距離激安の殿堂步行3分鐘內，距離心齋橋商店街約13分鐘步行時間。

設計：簡約設計酒店，黑白灰啡做主調。

房價：酒店格價網站買，價格有機會更低，見過減價最平$475/晚，即$237.5/人一晚

賣點：位置近購物點，交通方便。

難波站東APA酒店 地址：大阪府大阪市中央區難波千日前4-29 前往方法： [1] 地下鐵御堂筋線千日前線「難波站」，25號出口，步行5分鐘 [2] 四橋線「難波站」，26-A出口，步行5分鐘 [3] 御堂筋線長堀鶴見綠地線「心齋橋站」7號出口，步行7分鐘

【5】提供電髮棒和腳底按摩機@大阪難波日和飯店

今年5月尾才開幕的新酒店，分了兩棟共224間房。房間環境都幾舒適，不過驚喜位在於會提供女生們常用的捲髮器，還有腳底按摩機，血拼完可以回酒店按摩，第二日起身腳板不會酸軟，繼續血拼！

按圖睇「大阪難波日和飯店」環境！

標準雙人床房間，172平方呎，算合理的大小。(圖片來源: namba.hiyori-hotel.jp)

簡評：

位置：距離心齋橋商店街，步行約7分鐘；距離南海電鐵難波站，步行2分鐘。

設計：簡約設計酒店，啡色做主調。

房價：

[1] 官方網站買16,440日元/晚起，約$1,177/晚，住到基本的雙人床房。

[2] 酒店格價網站買，價格有機會更低，見過減價最平$888/晚，即$444/人一晚

賣點：2019年新酒店環境舒服乾淨；位置近難波站，交通方便；提供電髮棒和腳底按摩機，對於女生們好方便。

大阪難波日和飯店Hiyori Hotel Osaka Namba 地址：大阪府大阪市浪速區難波中3-2-1（MOMIJI棟）、3-1-2（SAKURA棟）3 前往方法： [1] 南海電鐵「難波站」，步行2分鐘 [2] 大阪METRO御堂筋線、四橋線或千日前線「難波站」，步行5分鐘 [3] 近鐵「大阪難波駅」 ，步行5分鐘 [4] JR「難波站」，步行9分鐘

【6】新酒店近心齋橋筋商店街@大阪新町IT酒店

今年4月才開幕的新酒店，雙人房都有183平方呎，相對空間都幾大。位置近心齋橋筋商店街，附近有超市，不論購物或吃東西都方便。

按圖睇「大阪新町IT酒店」環境！

酒店用餐位置，設計簡潔，有小清新的感覺。(圖片來源: hotelit.jp)

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簡評：

位置：距離心齋橋商店街，步行約5分鐘；距離美國村，步行20分鐘內。

設計：簡約設計酒店，黑白啡色做主調。

房價：

[1] 官方網站買10,000日元/晚起，約$716/晚，住到基本的雙人床房。

[2] 酒店格價網站買，價格有機會更低，見過減價最平$680/晚，即$340/人一晚

賣點：2019年新酒店環境舒服乾淨，房間空間感大；酒店附近有超市，又近景點購物區，方便。

大阪新町IT酒店 Hotel it. osaka shinmachi 地址：大阪府大阪市西區新町4-6-20 前往方法：大阪Metro千日前線或長堀鶴見綠地線「西長堀站」，步行6分鐘

【7】8.6高評分商務酒店@難波大國町里士滿酒店

在難波旁邊的大国町，也是不少人選擇住的地方。那邊無難波多人，相對舒服點，不過要行去購物區相對時間會長少少，可因應個人喜愛而選擇住宿區域。這酒店屬於中高級的商務旅館，環境乾淨，酒店附近有齊便利店、食店等，唔怕餓親。

按圖睇「難波大國町里士滿酒店」環境！

雙人房空間183呎，中等大小。(圖片來源: agoda.com)

簡評：

位置：距離心齋橋商店街，車程約15分鐘，御堂筋線從大國町站捨至難波站下車，行7分鐘到。

設計：簡約設計酒店，白灰啡做主調。

房價：酒店格價網站買，價格有機會更低，見過減價最平$579/晚，即$289.5/人一晚

賣點：位置旺中帶靜，附近有便利店、醫院等，酒店價格評分達8.6/10分。

難波大國町里士滿酒店 地址：大阪府大阪市浪速区難波大國町1-8-31 前往方法：地下鐵御堂筋線「大國町站」，步行3分鐘

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