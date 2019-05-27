【日本青森】蘋果之鄉不能錯過蘋果雪糕　睡魔之家提前感受睡魔祭

從東京坐了3個小時新幹線到新青森，再等了25分鐘才有車到青森駅。今天決定只在附近遊蕩不趕行程了。（本人好像從來沒趕過）

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到飯店放下行李想到附近市場吃午餐，可笑的是我去的市場不是我本來想去的，就是「誤打誤撞」算了，因為太餓。這市場也有很多東西可以買，但我不想在第一站就買這麼多，因為過幾天要換飯店不想行李過多啦。

最後誤打誤撞地入了一個市場醫肚。（作者提供）

最後選了一間叫「りんご箱」的餐廳吃壽司。因為是星期一都沒有太多人。主要是想吃吞拿魚，便選了一個壽司餐，套餐大概是2800日圓，而份量比想像中多。

這個市場有很多不同貨品選購。（作者提供）

之後是要去車站附近的「睡魔之家」！青森有名的「祭り」（祭典）是在8月才舉行，但還是可以到這裏看到有關的東西。入場費為600日圓。

進去博物館還可以近距離看到各種傳統的花燈。（作者提供）

博物館是有趣的紅色建築，而且在海邊日照也很好，是拍照的好地方。進去還可以近距離看到各種傳統的花燈（還是叫花車？），也有一些體驗的項目。內部其實沒有很大，但都很好看。

「睡魔之家」對面就是專賣蘋果產品的A-factory，也附有餐廳及休息地方。有各式各樣的蘋果產品，可惜大部分都沒有提供試食，只能靠直覺選手信。後來在車站旁找到另一間小小的物產店，有同類產品而且老闆都給我試食。

店內的蘋果雪糕已經按品種分了5個味道選擇，我選了比較甜的，超好吃！已經想到第二天要再吃一杯，而且我還未吃蘋果批。那裏的蘋果汁也是有各種不同口味，果然是蘋果之鄉！

內容提供：KAHEI

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「廢青亂遊青森駅周邊」​】

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