【深圳度假村】勁多設施！3日2夜玩轉108m無邊泳池、至激溫泉漂流

無邊泳池是一度霸屏內地抖音和小紅書的存在。深圳自然也是有的，但屈指可數。更關鍵的是，去過的人都知道：人多，還…有點小。小編這次驚喜的發現了一顆遺珠！一座長108米，號稱全國最長的無邊泳池，竟然就藏在深圳的水底山溫泉莊園，而且目前知道的人還很少。

全長108米、一眼望不到盡頭！這樣子的無邊泳池，反正小編是第一次見識。更誇張的是，這裡用的都是天然溫泉水！遊個泳，不僅在健身，還能養生（深圳微時光提供）

1. 108米長的無邊泳池

全長108米、一眼望不到盡頭！這樣子的無邊泳池，反正小編是第一次見識。更誇張的是，這裡用的都是天然溫泉水！遊個泳，不僅在健身，還能養生。這座長長長的無邊泳池，被綠植和河流所包圍。不穿得試試正正來凹造型，真的對不起好看的自己。

月光鳥巢

剛在無邊泳池凹完造型，上岸後我就發現了這個鳥巢鞦韆。搭配背後的青山綠水，隨手一拍都美如畫。而真正的驚喜，則是在夜幕降臨之後。鳥巢裡亮起暖白色的燈光，照我皮膚白得反光。在裡面隨意的擺POSE，感覺都像是仙女下凡。夜晚在燈光的吸引下，泳池邊還有另一個鳥巢。坐在裡面，有種被懷抱的感覺，瞬間變得乖巧可愛。

+ 5 + 4 + 3

水月清吧

說到拍照打卡，那就不能不提水月清吧了。極其小清新的摩洛哥風格，正是小編的大愛。而且，我還發現這裡的白天和晚上，具有截然不同的魅力。白天，在這充滿異域風情的空間裡，除了可以瘋狂打卡拍拍拍外；累了，還能坐着和朋友喝一杯，恢復體力，度過一個美好愜意的下午茶時間。而到了晚上，華燈初上，這裡則增添了一絲浪漫的氣息。來上一杯輕飲，靜享夜的氣息，瞬間就拋開了一切煩躁的念想。

2. 68個天然溫泉池

12個區域，68個溫泉池，功效和溫度各不相同。隨心選擇一個適合自己的池子，在這個濕熱的暖春，就讓暖暖的溫泉水，帶走身上的所有疲勞。溫泉區中最特別的當屬三色池了，被高大的樹木環繞，牛奶、紅酒、花瓣的組合。三種顏色、三種功效，浸泡在裡面，只覺得心曠神怡。至於魚療池裡則全部都是小魚，浸泡一會，小魚就會過來吃掉你的死皮。一定要忍住！只要挺過前期的瘙癢，後面那酥酥癢癢的感覺，誰試誰知道。

夢幻的仙橋與溫泉「小彩蛋」

如果是在早上或者傍晚，一定要留意溫泉區的這座「仙橋」！橋上霧氣彌漫，人在其中，若隱若現，宛如置身仙境之中。泡溫泉的時候，總是餓得特別快！不如來一份美味營養的溫泉蛋？就在溫泉區最熱的地方，就看你能不能找到了。

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3. 潮玩至High漂流、衝浪！

你以為這裡只能拍照打卡、游泳泡溫泉嗎？那就大錯特錯了，這裡其實還有刺激的一面！而且我還發現，這裡其實超適合全家人一起玩耍。環島漂流總長度超過300米，一路尖叫、全程濕身，超級刺激的環島溫泉漂流河，絕對適合愛刺激的朋友。一天3場，上午10點，下午2點和3點半，千萬不要錯過。作為全區最受小朋友喜愛的項目，特意準備的2座和3座橡膠艇，也能讓你可以和小朋友一起漂浪一把。

海浪池

最高1.8米的大浪！根本不用去海邊，在這裡就可以體驗衝浪的快感！而且這浪也是溫泉水浪。玩得再癲，也不用擔心小朋友受凍着涼了。

4. 毗鄰河畔、仰望星空

自帶無邊泳池的河畔別墅、抬頭就能見到星空的星空美墅、還有超適合一家人居住的親子房，想要的這裡全都有。試想在室內泡溫泉，抬頭就是漫天的星空！如此浪漫的畫面，這裡也是可以實現的，甚至還可以私人定制花瓣浴。作為最受歡迎和最具性價比的房型，它給我帶來的無限遐想，真的是只有親身體驗，才能感受得到。

自帶無邊泳池的河畔美墅

講重點，全區最霸氣的當屬這幢河畔美墅！獨棟雙層別墅，獨立小溫泉，甚至自帶了一個無邊泳池。不僅房間和整體環境足夠驚豔，服務也是堪稱完美。隨叫隨到的管家服務，漂流下午茶套餐，帶著自己心愛的人來這裡，勁浪漫，絕對的加分。

專為親子而設的房間，一進門就被滿眼的童趣所吸引！小朋友如果看到，可能會賴在房間裡一整天不出門！連毛巾和浴袍都是超級飛俠定制款，每一處細節都盡顯童真。而且還自帶了一個小溫泉，大小也是剛好適合一家人一齊浸。

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5. 走進大自然的懷抱

從溫泉走路只要幾分鐘，便可以走進大自然的懷抱，這裡簡直就是現實版的「世外桃源」。從別墅區沿著指示牌，步行不用10分鐘，便可以走到這座壯觀的九龍潭瀑布面前！一路上都是臨溪的幽深竹林小路，漫步其中，空氣清新，溪水清澈見底。可惜的是，目前這個季節，瀑布斷流了…但即使是這樣，走在溪邊的石板路上，整個人的心情還是隨着美景而放空。

許願樹

在莊園的大門旁，一棵巨大的許願樹，成功引起了我的注意。這棵許願樹十分的神奇，樹根處形成了一個可以走人的通道，就像是一座小小的屋子。穿梭在其中，希望自己許下的願望，全部都可以實現。

+ 3 + 2

小編在這玩了整整2天，依舊未玩夠！還有很多地方還未打卡，很多美食還未品嘗…真希望還能多來幾次。

水底山溫泉莊園（深圳微時光提供）

地址：深汕特別合作區－海豐縣赤石鎮明熱公路88號 營業時間：24小時 交通方式： 自駕：導航定位水底山溫泉莊園；深圳市區出發約1.5小時車程 公交：高鐵至鮜門站，出站打車至水底山溫泉莊園，約30分鐘 預定電話：0755-83330018（諮詢時間：9:00-21:00）

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】