【香港周末遊】打卡影相、放空散步都一流！　三個西環看海景點

西環海濱長廊近來出現一群手織公仔，挨着欄杆陪大家一齊看海觀日落。但其中一隻貓公仔，日前竟然遭到惡意損壞，於海面載浮載沉，幸好獲得熱心女街坊與英勇助「貓」的船家叔叔拯救。經過手作藝術團隊的努力，相隔數天，終於再次坐在海濱走廊上。

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貓人聽到消息後立即「貓衝」去探望，更順遊西環一帶的其他看海地點──芝加哥古蹟大學及鐘聲泳棚呢！

結他與Bob頭，難道他是盧廣仲？（作者提供）

謝謝手作藝術團隊La Belle Epoque的創作，為海濱長廊帶來可愛的手織公仔，添上溫馨的情懷，潤澤人心！

地點：西環卑路乍灣海濱長廊 入口鄰近堅尼地城新海旁街對出的巴士總站

美國着名學府芝加哥大學來到香港開設分校，臨海而建於摩星嶺「白屋」一帶，加以復修成為校舍一部分，於2018年11月正式對外開放，齊來感受一下芝加哥吹來的「書卷氣」啦！

校舍坐擁藍天碧海與歷史古蹟，吸引不少「龍友」（沙龍攝影愛好者）來拍攝。（作者提供）

成為了校舍一部分的「白屋」令人感覺熟悉，原來曾出現於多部電影的情節裏。於英殖時期，這裏曾作為政治部扣留中心，專責收集情報和打擊間諜活動。校園內設有展示中心，不過參觀當日並沒開放，職員表示需先預約。沿着小路參觀，更可走到校舍下的歷史遺址──銀禧炮台。

地點：芝加哥大學古蹟校園 可於西營盤或堅尼地城，乘搭城巴1號線往摩星嶺方向，於摩星嶺徑域多利道站下車，過馬路即到達

參觀完芝加哥大學校舍，不妨步行到打卡熱點──鐘聲泳棚，既可俯瞰海天一色與浪花拍岸景致，膽子大的又可走上木棧橋，與大海來個親密招呼，要注意安全哦！

打卡熱點之一的鐘聲泳棚，膽子大的又可走上木棧橋，與大海來個親密招呼。（作者提供）

地點：鐘聲泳棚 如參觀完芝加哥大學校舍，可沿着域多利道，步行10分鐘到此。如由西營盤或堅尼地城出發，則可乘搭城巴1號線往摩星嶺方向，於明愛賽馬會宿舍域多利道站下車，過馬路後再沿石梯往下走

貓人後記：

一直對西環有份情意結，可能因為多年前曾經留下不少「貓毛」在這一區，偶爾也會來蹓躂一番。緩緩的電車縱橫於古舊建築下，高速鐵路直上堅尼地城；從前簡單純樸的小社區已不復再，看見西環不斷變天，新舊時而交融，又時而相沖，貓人應該讚嘆還是唏噓呢？

撰文及拍攝： 世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「西環看海的日子」​】

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