【宜蘭住宿】勁歎！盤點5間近郊海島度假風　別墅級單幢靚景民宿

繁忙的上班生活，經常讓我們忘了生活，忘了感受。假日兩天若想要到台灣郊區旅行一下，找間環境清幽、房間舒適的好民宿，會是你的好選擇！ 從台北出發，穿越宛如時光走廊的雪隧到達宜蘭，迎面而來的一整片綠意和田野就是你放鬆身心最好的調劑良品，你可以悠閒地在池畔邊踏踏涼水、享用名媛般的高規格午茶，待夜晚來臨時，再乘着微風，數着星星入睡。

1. 水畔星墅時尚會館

水畔星墅時尚會館座落於樸實的冬山鄉，種植着南洋植栽，陽光、水與綠意共生是它的最大特點，自然的一景一物，油然而生一股美好的平靜。大片的落地窗使得這裡不論是白天和夜晚，都映出絕美的風情，還曾是《下一站，幸福》中光晞的家。

在水畔星墅裡的每間房間均設有泡澡浴缸、乾溼分離及獨立的陽台，其中最受遊客歡迎的，莫過玻璃屋 VIP 雙人房，環景透明窗使人能在沉沉的夜色中入睡，翌日再愜意地從大自然的懷抱中甦醒。

+ 4 + 3 + 2

2. 泉月樓行館 Apex Villa

一頓美饌加上一池熱湯，便能使身心的疲憊旋即舒緩！今年 5月12日，母親節當天正式開幕的泉月樓行館，提供無菜單料理和貴婦級下午茶，彷彿就是專為疲憊的都市人所設的避世桃花源。溫潤木質與日式禪風相輝映，客房內部以一房一廳的形式，打造如家一般的感受，且每一間房都附有碳酸氫鈉溫泉，也就是俗稱的「美人湯」，不論是情侶出遊，或是閨蜜相約都很適合。

+ 4 + 3 + 2

3. 旅樹

旅樹以「樹」為根本，開創了當代建築的新旅宿空間，有着當代日式造景的前院，更有宛若湖畔的落雨松水境，隨興地帶着一本書，就能度過一個愜意的午後。

客房的內部，不走花俏的設計，簡白的佈置與清水模在視覺上給人舒適平靜的感受，是時下最流行的質感裝潢。一旁的開放式澡缸，不僅能舒緩平日的疲憊，倘若是和另一伴一起來住，也能帶來意外的微小情趣！

+ 6 + 5 + 4

4. Aura Villa－悠悅光

「Aura」源自希臘語，意思是微風、空氣，引申為呼吸，提供旅人在繁忙的生活中，一個悠遊小憩的空間。看到照片，想必有許多人覺得眼熟，因為Aura Villa－悠悅光是《狼王子》、《致，第三者》等多部偶像劇的拍攝地。整棟建築就像是被森林包圍的國外住宅，寬廣的庭院有着湛藍的泳池，在空間規畫上，相當適合多位朋友一起來包場旅遊。

5. 宜蘭暮夏villa

最後一間，是編輯原本想私藏的暮夏villa！位在五結鄉，擁有暮夏villa和曼島 villa，兩間皆為獨棟 30－35 坪的房型，附有客廳、吧台、房內泳池和庭園，若不特別留意，還真以為來到海島度假！且平日訂價不到 台幣$4000，三五好友揪一揪就可以直接入住開 party 了。

生活雖然不易，不過每結束一趟旅程，身心靈就像被充電了一番，又能繼續面對接下來的挑戰。就讓我們一起好好工作，再一起期待下一次的犒賞之旅吧！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】