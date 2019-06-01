【深圳展覽】虛構樂園光影展　12個Tips教你手殘也拍出藝術感靚相

今次要介紹的「虛構樂園」，是能夠體驗虛擬與現實無縫隙連結的展覽，解鎖影相打卡新玩法＋隱沒在頂樓的天台Café，將世界之窗美景一覽無遺！

適合這樣的時刻：網紅打卡

適合這樣的你：IG Story打卡達人、獵奇小能手

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現實與夢境的「超連結」

「虛構樂園」是由Yealife藝術空間原創策劃的大型互動裝置藝術展，設有無限之境、莊周夢蝶、原力覺醒三大展區，共計21組體驗項目，堪稱史上最容易打卡的展覽，小編專門為各位獻上打卡返圖，就算手殘男友也不怕，手機Memory準備好，一篇睇晒全攻略！

1. 消失的身體

一進到展館，很多朋友可能會忽略到這個其貌不揚的鏡子，站在它對應的中線處，身體將會消失在鏡中。

Tips：找對角度，可以用自己的一半身體和同伴的一半身體，拼湊出「另一個人」。

2. 超級萬花筒

三個形狀大小顏色都不盡相同的萬花筒，兩個筒口分別需要兩個人，一人一邊方能看到內部的奧妙。

Tips：綠色的萬花筒可以把頭部伸進去，紅色和藍色的萬花筒比較小，則可以拍一些手部、眼部的特寫。

3. DON'T WORRY

長廊的盡頭是一面黃色的「DON'T WORRY」鏡面牆，黃色是很高級的顏色，配合冷色的鏡面，可以拍出媲美雜誌封面的質感。

Tips：推薦坐在臺階處，可以拍攝左右兩邊的自己、鏡面中的自己。

4. 無限之境

頭頂的燈海會隨着1600種聲音的不同而變幻，身在其中會有盜夢空間般的錯覺。

Tips：可以把鏡頭抬高一些，最適合讓同行的夥伴幫你用仰角鏡頭拍攝上半身。

5. 粒子幻想

這是一面由粒子線條元素構成的光影藝術牆，當粒子燈光投射在牆上，人影會變成粒子形態呈現在畫面裡，超靚！

Tips：不妨揮揮手臂或扭動身體，牆裂推薦指片，效果勁夢幻！

6. 月光海底

這個景應該是整個展最容易打卡的了，藍黑色的晃影加上白色的不規則椅子佈局，分分鐘出大片。

Tips：坐在椅子上或躺着擺拍，後期用修圖軟體把照片上下翻轉再拼接到一起，立即展現出逆世界的既視感。

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靈魂畫室、秘密花園、我是主角、雲響、流光瀑布、呼吸之光、時間靜止…按圖看其餘7個不能錯過的打卡位與攝影Tips▼

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同場加映：

12. 時間靜止

最後出口的地方有一個180度的時空靜止視頻，讓你瞬間擁有都教授的超能力！

Tips：拍照姿勢夠Cool，拍出來的效果就會更好，比如跳躍、橫越、拋道具。

時間靜止（食妞提供）

虛構樂園（食妞提供）

工作日門票：單人79元、雙人149元、家庭票219元 週末／節假日門票：單人89元、雙人159元、家庭票239元 開放時間：10：00－21：30，21：00後禁止入場 截止日期：即日起至2019年6月30日 優惠資訊：1歲以下兒童和70歲以上老人可享受免票優惠，須在成人陪伴下入場 地址：南山區益田假日廣場L4層Yealife藝術空間（1號線、2號線世界之窗站）

隱居天台的Cafe

如果不是來益田假日廣場頂樓看展，也許永遠發現不了這家Cafe，鬧中取靜，簡直是理想中的秘密基地。

店裡平時人少安靜，室外有着整片玻璃落地窗，整個世界之窗景色都能盡收眼底，為你獨享。據說週末晚上還有煙花表演，夜景堪稱一絕！看完展後，來店裡點一杯咖啡坐在窗邊，放鬆的欣賞風景，吹風聊天，正！（ps：憑展會門票的副聯，可享受夢工廠咖啡飲品8折優惠）

按圖看夢工廠咖啡的靚景與特色飲品▼

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店名：夢工廠咖啡 人均消費：39元／人 地址：深圳市深南大道902號益田假日廣場L402 營業時間：10:00－22:00

【本文獲「食妞」授權轉載，微信公眾號：aishiniu】