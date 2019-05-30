【6月好去處】全港7大吃喝玩樂市集！龍舟嘉年華　村上隆藝術展

轉眼又到了六月，此月份當然要配合陽光與海灘，大玩戶外活動，有龍舟嘉年華和鬧市沙灘派對；若然喜歡靜態活動，村上隆藝術展、浮世繪調原畫展可讓你提升藝術氣息，為你預告6月精彩活動合集，等你bookmark隨時計劃周末好去處！

【1】日本藝術大師限定作品展@「村上隆 對戰 村上隆」大型展覽

日本藝術大師，村上隆，其作品經常與潮牌crossover，當中以笑哈哈太陽花—「村上隆花」最為人熟悉，今次展覽都會見到。此展覽是村上隆首次到港辦個人展，場內會有逾60件畫作與雕塑，有些更是首度展出的作品，亦有大師的私人珍藏，非常值得關注的展覽啊！

按圖睇「村上隆 對戰 村上隆」展覽大師作！

首度於港開個人展的村上隆，將有逾60件作品展出，當中更有私人珍藏，粉絲們要把握機會睇大師作。(圖片來源: 大館 Tai Kwun@facebook)

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「村上隆 對戰 村上隆」大型展覽 日期：6月1日-9月1日 時間：10:30am-7pm（逢星期五開放至晚上9pm） 地點：中環荷李活道10號大館賽馬會藝方及17座F倉展室 入場費：預售：$60（優惠票 $45）｜正價：$75（優惠票 $55）

【2】夏日鬧市派對兼睇騷@ANESSA Sun City Fest 夏日中環海濱沙灘派對

中環海濱場地夠大，而且對維港景，用來開派對最適合不過。六月份率先活動有大型沙灘派對，有1,200平方米人造沙灘，可以玩沙灘排球，又可以免費玩瑜伽、Boxing，接住落仲有得睇周國賢、Dear Jane、Mirror、RubberBand唱歌，超正！

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於中環海濱玩大型沙灘派對。(圖片來源: Anessa HK Official@facebook)

ANESSA Sun City Fest 夏日中環海濱沙灘派對 日期：6月1-2日 時間：9am-7pm（最後入場時間為6pm） 地點：中環海濱活動空間 入場費：預售：$100｜正價：$150（包1堂Fitness Class和限定禮品包）

【3】逾20個本地薑品牌市集@Colony Kids Market: Local Local

全為本地品牌的市集，有二手時裝、二手書店、插畫作品等，現場還有美食攤位、DJ音樂表演，支持本地薑的朋友們不要錯過！

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逾20個本地品牌到場大賣本地作品。(圖片來源: Colony Kids Market: Local Local)

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Colony Kids Market: Local Local 日期：6月2日 時間：12pm-7pm 地點：九龍彌敦道380號香港逸東酒店4樓 入場費：免費

【4】應節大澳龍舟一日遊@大澳端午龍舟遊涌

端午節公眾假期，放假可以選擇去應節睇龍舟比賽，大澳是其中一個舉行盛大龍舟賽事之地，屆時可以睇全港獨有的龍舟活動—遊涌。每年的農曆五月初五，鄉民會划龍舟，後面拖住「神艇」，在水道間巡遊，並沿途焚燒寶燭，祈求合家平安。儀式過後就可以睇龍舟賽事，氣氛緊張刺激！

按圖睇「大澳端午龍舟遊涌」有咩睇！

一年一度的大澳端午龍舟遊涌，今年於6月7日舉行。(圖片來源: 旅遊發展局)

大澳端午龍舟遊涌 日期：6月7日 時間：8am-5pm 地點：大嶼山大澳 入場費：免費 交通： [1] 東涌港鐵站B出口，旁邊的巴士總站搭乘11號巴士至大澳巴士總站，車程約50分鐘，下車地點為永安街旁，是大澳龍舟遊涌途經的地方。 [2] 東涌站港鐵B出口，東涌纜車站，乘搭纜車至昂坪纜車站。下車後步行約5分鐘到昂坪巴士總站，搭乘21號巴士至大澳巴士總站，車程約20分鐘，下車地點為永安街旁，是大澳龍舟遊涌途經的地方。

【5】免費入場試飲逾40款Gin酒@Ginsanity

PMQ經常都會有各式各樣的市集，剛剛5月才完了台灣市集，6月就有以Gin為主題的活動。場內逾40款Gin和Tonics可以試，還有小食攤，而且是免費入場，周末一於去飲飽食醉！

按圖睇「Ginsanity - HK's Gin Fest」有咩飲！

白蘭樹下，以白蘭花製作的Gin，清香而具有香港特色的香味。(圖片來源: Perfume Trees Gin 白蘭樹下)

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Ginsanity - HK's Gin Fest 日期：6月8日 時間：2pm-10pm 地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創⽅ 入場費：免費

【6】免費睇日本傳統繪畫藝術@浮世絵調原画展

日本傳統藝術—浮世繪，於江戶時代流行至今，對近代藝術家影響深遠，我們熟悉的村上隆、奈良美智等，都受到此藝術影響而創作更多出色作品。想睇的話，不用到收費昂貴的畫廊，現在尖沙咀可以免費感受藝術氣息。可以睇近代浮世繪作品，展品由四位近代浮世繪畫師創作，效果更有型貼身，讓大眾覺得藝術都可以有性格得來又貼地。

按圖睇「《K11 Art Matsuri 芸術祭》浮世絵調原画展」有咩大師作！

Ukiyoemon Mitomoya 三巴屋うきよゑもん的作品，他之所以如此人氣，就是憑著畫引人共嗚的畫作，主題生活化，圍繞上班族生態，難怪成功得到網民支持，有17.1K的IG支持者。(圖片來源: ukiyoemon@instagram)

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K11 Art Matsuri 芸術祭 日期：6月7日至7月1日 時間：12nn-10pm 地點：香港尖沙咀麼地道18號K11 B2層chi K11 藝術空間 入場費：免費

【7】龍舟賽事直落玩水兼行市集@香港龍舟嘉年華2019

雖然過了端午節正日，但活動嘉年華繼續唔好畀佢停！中環海濱會有龍舟嘉年華，可以睇緊張賽事外，還有水戰區戲水玩樂、手作市集和街頭美食盛會，睇完賽事可以去玩嘉年華！

按圖睇「香港龍舟嘉年華2019」有咩玩！

龍舟節不只睇賽事，更有市集、美食區等，節目豐富。(圖片來源: 旅遊發展局)