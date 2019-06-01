【台灣便利店2019】6月話題甜品！Baileys伯爵奶茶、M&M's雪條

撰文：唐家儀
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【定期更新】來到台灣的便利店，為你推介當中新品，有Baileys伯爵奶茶、M&M's雪條，還有爆餡Brownie雪糕、蘋果批乳酪，同場加映換購超得意木頭小丸子公仔，即刻Bookmark，加入台灣便利店掃貨行程！
台灣便利店6月新品速遞
台灣的便利店內有好多新奇有趣的零食新品，款式豐富程度直逼日本便利店，而今期因為有冰品節活動，所以有不少新口味雪糕推出，配合這個炎炎夏日，讓各位吃一口冰品，透心涼！
按圖睇「台灣便利店6月新品」有咩食！
【1】巧克力布朗尼酷樂杯、草莓起司蛋糕酷樂杯 TWD59(約$15)｜非常濃郁口味的COLD STONE雪糕，最新上線有Brownies和士多啤梨芝士口味，雪糕裡面還有一粒粒Brownies，吃下去超有口感的！(圖片來源: 台灣7 Eleven)
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同場加映：超得意小丸子木頭公仔
不只香港的便利店可以換到得意公仔，台灣的便利店都可以換到特別版公仔。6月份就有小丸子童話故事系列造型公仔，故事為天鵝湖、小紅帽、三隻小豬和綠野仙蹤，看到小丸子變了小紅帽，野口變了大灰狼，超可愛的，粉絲們都心動想去台灣換公仔了！
按圖睇「小丸子木頭公仔」！
小丸子變了小紅帽，野口變了大灰狼，超可愛的！(圖片來源: 官方圖片)
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「櫻桃小丸子四大童話故事」換領詳情
日期：6月5日-7月14日
地點：全線台灣7-11便利店
備註：消費滿台幣50元即可獲1點（不含煙和3C指定產品）