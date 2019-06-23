【大阪租車】日本4大租車價格網　附自駕遊注意事項

愈來愈多香港人選擇出國自駕遊，而日本更是自駕新手的大熱門選擇。計劃去日本大阪自駕的朋友，相信在租車價格方面最為苦惱，今次為大家精選當地4大租車價格網及自駕遊注意事項，大家出發前記得格到最抵價！

【1】Tabiriai日本租車網

Tabiriai日本租車網可謂專門為華人旅客而設的租車格價網，網頁更設中文網站，提供詳細的日本自駕遊資訊。網站首頁更會見到日本全國地圖，港人最愛的沖繩、北海道、九州以至關東等地均設租車服務。Tabiriai合作的租車公司包括Times、ORIX、NISSAN等等，出租車輛全部包含中、英文GPS導航，網頁所顯示的價格除了是租車費用，還包含了免責賠償險、導航、ETC裝置器(不含ETC卡)及消費稅，網站備受港台旅客歡迎。

按圖看租車步驟詳情

網址：https://tc.tabirai.net/car/osaka/

【2】樂天旅遊Rakuten Travel

日本最大旅遊網站Rakuten Travel，除了提供租車服務，更設訂房及特色行程套票，此外網站設中、英、韓、泰文選擇等，外國旅客租車同樣方便。由於樂天規模龐大，合作的租車公司數量為日本最多，而租車的取車及還車點選擇亦較豐富，不過缺點是租車時未能補充如租借ETC卡等特別服務，需要租借ETC卡的朋友須與租車公司提出購買相關服務。

按圖看租車步驟詳情

網址：https://www.rentalcars.com/

【3】ToCoo！CarRental

ToCoo! Car Rental是日本最早開拓外國客源的的租車網站，經驗豐富，網站在多年前已有英文版本，其後再設中文、韓文版本，ToCoo!的租車服務另設其他附加服務供客人選擇，包括：自駕超值方案（免費網絡＋免費ETC卡租賃）、NIPPON Rent a Car早鳥優惠、免費網絡方案等，客人可以按需要購買所需產品。不過值得留意的是，用家在ToCoo!租車時必須購買TAS保險，每日需1,350円，變相令租車預算提高，用家可視乎需要選擇合適的租車公司。

按圖看租車步驟詳情

網址：https://www2.tocoo.jp/cn/

【4】Rentalcars.com

Rentalcars.com是國際租車網站，同樣設中、泰、韓文等版本，雖然價格、選擇未算標青，不過網站特別之處在於網上租車時，可以選擇額外駕駛人設定，亦即同行會駕駛的人士，最多可免費添加3位，這項服務於其他租車網站相當少見，一般如果要添加額外駕駛人，用家需要主動聯絡租車公司，這亦是Rentalcars.com服務較為特別，而網上租車預約更設附註欄，用家可填特別要求，令外國用家更便利。

按圖看租車步驟詳情

網址：https://www.rentalcars.com/

自駕遊注意事項

【1】準備文件

港人前往日本自駕遊，車主必需帶備香港駕駛執照、國際駕駛許可證及護照文件。

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【2】檢查車身

日本租車公司會將車輛入滿油才交給用家，用家還車時同樣需要入油還車！大家取車時，除了檢查油缸，亦要檢查車身，發現括花痕跡便須要跟租車公司備案。

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【3】切忌亂泊車！熟讀交通規則

到日本自駕的朋友，須知道車輛大部分是自動波，較少租車公司會提供棍波。此外有租車公司會特別聘請國語職員向客人講解交通規則，車主們記得要打醒十二分精神，熟讀交通規則！

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【4】ETC卡早租有著數

不少自駕遊人士都會行經高速公路，ETC卡最大好處是減省現金繳費的時間，其次經常有不同優惠，可以節省路費，不少租車公司會提供ETC卡早鳥優惠，車主們早買早享受！

（圖片來源：tabirai）

【5】一定一定要買車保

不少租車公司會提供車保方案，各車位無論如何記得要買車保，當中以豪華保最安全！此外，一旦遇上任何事故，刮花、爆胎如是，謹記要立即通知租車公司，讓租車公司判斷需要報警與否！若遇到意外，請記低警察局號碼「110」，以備不時之需。

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