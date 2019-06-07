廣州3日2夜上集！460米高摩天輪賞珠江夜景、嚐《低俗喜劇》奇菜

作為專業吃貨，小編一直對美食天堂廣州虎視眈眈，但因為懶反復計畫過多次攻略都沒有去實行。之前假期去逛吃了一圈，憋了大半年終於決定分享，讓大家帶着這份攻略約上好友吃遍廣州吧——景點計畫可以說非常少，但滿滿3天都在吃。

第一天

1:00－5:00 PM 吃刺身看廣州新城

廣州流傳「食魚生，到炳勝」的說法，米芝蓮羊城，它又有上榜，第一餐便是聞名而至摘星體驗。蝦生非常脆，口感名不虛傳，但不似魚生一般有儀式感，蝦頭被拿去做豉油皇燜過，香味很濃，招牌的黑叉燒也很有廣府菜的風味，微甜，肥瘦之間嚼勁又很足。炳勝旗下有好幾個品牌，這些菜分別在高配版炳勝公館和品勝私廚，都能吃到，但價格會根據不同的品牌而水漲船高，內容有些許不同。

+ 7 + 6 + 5

吃飽後一定要來代表嶺南文化的廣東省博物館，作為城市的文化象徵，它的建築、故事、靈魂有許多可圈可點之處，晴天時像城市裡獨特的黑曜石。博物館外連結着廣州圖書館和「小蠻腰」，是白天拍攝廣州塔最佳景點，給人不同於黑夜那般妖嬈的清爽感。

炳勝 地址：廣州恩甯路永慶坊永慶大街12號 開業時間：星期一至日 10:00-21:00 人均：30元／人

6:00－7:30 PM 打卡《低俗喜劇》牛歡喜

幾年前看《低俗喜劇》，記得杜汶澤被帶去跟黑社會大佬暴龍哥會面，吃了一桌炸田鼠、牛眼湯。尤其是杜汶澤吃下牛歡喜的那一刻，最讓人刻骨銘心，而這部片的拍攝點就在廣州的客村。

穿過一條老舊的長街，在水塘上就有這家「重口味」的店，在彩燈之下，半突出的亭子完全還原了電影畫面，不過廣州的熟客都坐在上面喝茶聊天，仿佛對我們來說離奇古怪的食物，不過是家常小菜般閒適。牛歡喜其實並沒那麼好吃，是導演為了劇情而做的誇張設計，但吃電影裡同款美食，以及對未知食材的探索才是這家店的有趣之處。

轉頭出門已經是天黑，襯着十字路口下棋的中年大叔，並沒有因為鬧市的繁華放下這些市井的樂趣，道路兩旁的建築風格迥異也不要意外，每一座城市都需要在此消彼長裡發展起來。

+ 7 + 6 + 5

荷塘食府 地址：廣州新港中路375號 開業時間：星期一至星期日 10:00－23:00 人均：70元／人

7:00 PM－00:30 AM 珠江邊喝酒坐460米高摩天輪

「小蠻腰」的美，都是我們由外向內看，而爬上460米的塔頂，坐摩天輪，看整個廣州珠江新城，才發現這座城市的魅力。塔頂的摩天輪視野真的不是一般的好！

淩晨12點，燈火通亮，珠江風在耳邊呼嘯，廣州第一條有軌電車已經停了，從廣州塔到車站不用5分鐘，沿着江邊或者軌道散步，在車站月台喝酒聊天，會突然有懷舊港片的文藝感。這線路全長7.7公里，從萬勝圍站到廣州塔站「先得兩蚊雞，抵到咩咁啦」拍照留念最好不過。

+ 5 + 4 + 3

廣州塔 星期一至星期日 9:30－22:00 人均：80元－300元／人

第二天

11:00AM－2:00PM 年輕人都愛居民樓咖啡

廣州的網紅店來回咖啡是第二天的第一站，它座落於天河南商圈，深藏在社區居民樓底層。從它側身經過，非常容易被長得茂盛的爬牆虎忽略，但陽光傾斜的撒下來，聞到隱約的咖啡香氣，才發現它是人氣不小的店。

「來回」二字簡單明瞭地印在門上，顏色與周圍環境十分和諧。不單只出售咖啡，更是隱藏在城市中心的藝術家聚集地，許多青年藝術家在此互相交流，藝術與咖啡的融合真是妙。居民樓改建的室內並沒有過多的軟裝，矮桌椅子給室內留出了足夠的空間，視覺上更加通透。

PS：焦糖牛角酥超好吃！這一帶的咖啡店非常多，而且都很漂亮，可以逛很久

+ 10 + 9 + 8

來回咖啡 地址：廣州天河南一路84號 開業時間：星期一至星期日 10:00－21:00 人均：50元／人

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