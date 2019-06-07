廣州3日2夜下集！老洋樓藝文空間打卡、古風園林飲早茶食新派點心

小編以遊客視角吃廣州的計畫，是沿着珠江而行的，只穿越海珠區和天河2個區便能感受廣州的新與舊，全程老廣粵菜，足夠你看到飽！

第二日

3:00PM－5:00PM 洋樓裡看書街角邊品牛雜

所謂「西關小姐，東山少爺」，游到東山，自然要假裝成以前達官貴人，在洋氣的西式古宅轉一轉。在林立的紅磚老洋房和蒼翠茂盛的植物間，依然能感受到這座城獨一無二的歷史痕跡。同是車水馬龍、燈紅酒綠，但這裡不僅有難得保存下來的老廣州氣息，更有緩慢融合了在歷史的存續中自主生長出來的時代生活。

1922年建成的洋樓民宿真是最適合虛度時光的地方，靜謐而優雅的氣息是不知不覺滲入到心裡的。當然還有更多或許能觸碰心靈的小驚喜，需要你親自來到慢慢發掘。這裡有許多不經意的邂逅，可以讓一個午後安靜舒服地流淌。街角的廣東是一種甜鹹交錯的生活體驗，一口便是一個滿足。

+ 6 + 5 + 4

覺園民宿 地址：廣州東山口署前路署前二街 人均：300－500元

6:00PM 掛滿頭銜的吃鱔店

新泰樂總共有兩家店，我去的是盤福路的那一家，兩家都是米芝蓮Bib Gourmand推薦。6點到店，還是排隊長達1個小時。店門口的牆面獎牌已經掛不下了，而米芝蓮標誌也只佔據了一丁點的位置而已。

他家以吃鱔而聞名，打開功能表，可以翻出九九八十一種不同的做鱔方式，真是佩服這些後廚的大師傅，有如此多的腦洞。黃鱔飯是街知巷聞的，不過如今看來鱔魚的量不夠多，味道上稍清淡了些，鱔魚幾乎就是白味，但用的米不錯，飯還是足夠香。爆鱔片脆度感人，而廣式燒豬手出品也很穩，分量大到吃完後腰圍增加10cm！

+ 3 + 2

新泰樂酒家 地址：盤福路63號華貿大廈首層（近盤福大街口） 開業時間：11:00－15:00 、17:00－03:00 人均：80／人 ps：人多，真的需要早點排隊

10:30PM 穿過桑拿店跟老廣搶甜品

西華路算是廣州人都知道的美食小街，就算晚飯吃撐了也要跟本地人搶幾碗糖水喝。從新泰樂出來，散步慢慢走來是最好的選擇。不大的店鋪，裡裡外外都坐滿了人，有的直接站在路邊吃，附近的居民就打包帶走。

這家小店之所以能默默的火，是因為用料是水牛奶，香味更足。鳳凰炒奶，香濃郁軟滑，入口即化，甜蜜中伴有半熟雞蛋的顆粒感，讓人回味無窮，不由得感歎老廣的飯後一餐是人間至正享受。

沙灣甜品食館 地址：西華路第一津33號101鋪 開業時間：9:00－23:00 人均：15／人

第三天

10:00AM－2:00PM 在廣州三大園林裡喝早茶

粵人早起坐茶樓，一盅兩件，自據一桌，在廣州忍不住讓節奏慢下來。捨棄深圳大火的《陶陶居》、《點都德》，放下廣州最好吃的白天鵝，專程找到廣州三大園林——南園酒家吃一份悠閒。這家快被年輕人遺忘的國家特級酒家，曾花費五年時間，百位工匠，打造出嶺南園林風的酒家。雕樑畫棟的印刻，碧瓦朱簷間還能真切的感受的光陰穿梭留下的點滴記憶。

白髮蒼蒼的老廣州人持續着「早茶」的習俗，10點過來，第一批人已經散去，但前方100桌的排位也沒阻擋住這一片吃心。也許是收到新興滋味的衝擊吧，這裡的茶點也開始玩起花樣，早茶老幾樣味道依然醇厚，但新派點心太注重花樣，味道上有所欠缺。不過，「飲早茶」品的是嶺南風情，就比如這的琉璃嶺南花窗，照得這片酒家別有風韻「有佳人兮，求而不得」，一點也不輸教堂的聖光。

+ 7 + 6 + 5

南園酒家 址址：廣州前進路142號 開業時間：早茶7:00－15:00 人均：100元／人

12:00PM 只此一家深巷麵館

廣州是一座現代化的大都市這點毋庸置疑。幸運的是不需每一個人都參與運動般湧去潮頭，在滾滾大潮中依然有人默默堅持將一些味道傳承十幾年甚至幾十年。我一直堅信新潮的東西吃得多了，深藏在隱蔽巷子裡的最正宗。

從石聖心教堂出發，穿過出老城為數不多的騎樓，再感受過乾貨味濃郁的十三行老街，最後還要穿過一路的冷凍海鮮批發店鋪，鑽進一個隱秘的小巷，就會突然出現每年都位列「味出西關」的吳財記。據說《舌尖》的竹升面就是在中國大飯店拍的，老字型大小大飯店，吃一頓便會撐到扶牆。對於想要走街串巷的遊客，更偏愛這種市井老店。

自從許多媒體曝光它之後，原來的小店，硬是在隔壁開多2間新店，三個位置，裝修都不同，凳子上用白話，印着店裡主打的菜品，還有竹升面製作的器械，形成小小的博物館，看得出老闆花了心思。招牌竹升面面身勁道，雲吞爽滑、湯底蝦籽味濃郁。再點一份風油精味的亞洲飲品，摸着圓滾滾的肚皮要長歎——有時，人生真是奇妙，明明說吃一碗雲吞，結果點了兩份，而且吃完…

ps：粵式的面大多會加上槻水，加一點鹹酸，把堿面中和，口感更佳

+ 3 + 2

吳財記面店 地址：廣州市荔灣區大同路和隆裡20號（西城都薈）（地鐵1、6號線黃沙站E口） 人均：30元／人

3:00PM－5:00PM 恩甯老街的騎樓小店

廣州恩甯路是具有荔灣特色的騎樓一條街，這裡不僅是西關大屋集中的街區，還藏着眾多歷史名人的故居。最後一站的咖啡店位於這條街永慶坊內，也是恩甯路舊房修繕和活化利用的項目之一。

通過窄長的樓梯步上二樓，白色與薄荷綠為主的設計讓整個屋子搖身一變，清新而寧靜，搭配原木色，營造出舒適自在的感覺，與窗外的市井氣息截然不同。店內所用的咖啡豆屬自家烘焙，中間的長桌是品嘗手沖的區域。西關竹筒屋的天臺令人眼前一亮。狹小的陽臺視野十分開闊，對面的貓還會不時與你對視，再往眺望，粵劇藝術博物館的八和閣，便在不遠處。在明媚的日光下享受咖啡香，甚是愜意。

+ 3 + 2

Get Lab 地址：廣州恩甯路永慶坊永慶大街12號 開業時間：星期一至星期日 10:00－21:00 人均：30元／人

愛吃的人，大概都有一顆容易滿足的心。廣州之行的景點不太精彩，但美食卻讓這個城市從胃直達內心。回深圳後，有朋友問我「廣州好玩嗎？」

我回答她：「廣州，挺好吃的！」

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