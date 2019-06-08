【韓國美食】必試梨泰院Yago Mandoo餃子店　好味兼大件夾抵食！

所以我這次去韓國非本意的吃了超多頓的餃子，而這間是我覺得我目前吃到最好吃的一間餃子，因為價錢正常，味道美味，速度快又乾淨，吃的機緣就是在我們參觀完三星leeum美術館後，又再度撲空一間我我們本來要去吃的餐廳後，決定在梨泰院隨便走動，就在快到地鐵站的一個巷口，媽媽遠遠就看到餃子店門口炊煙裊裊很撩人食慾的蒸氣，所以我們就決定前往一探究竟，發現是一間人很多的餃子店-yago mandoo。

文：ice_duckj

點擊下圖看清Yago mandoo外觀及地址！

一進店裡後剩下門口的位置，所以我們就坐下了，由於上次吃青春大道海鮮塔時，有吃到泡菜餃子，所以我對泡菜餃子一直念念不忘，所以我要點一籠泡菜餃子，媽媽對於第一天吃到的豬肉餃子很有好感，所以他選擇了豬肉餃子。

青春大道海鮮塔裡的泡菜餃子是圓圓的（ice_duckj攝）

店裡面其實包餃子作業空間佔了頗大空間，他們使用後端看起來本來是給客人坐的區域，而戶外攤販區負責蒸餃子，內部店內空間可分為三大部分，後面那一小塊包餃子區域，其他大部分空間則是對半切給客人和廚房後台使用。

店裡的菜單有純韓文菜單和比較後面一根柱子有英文和中文，不過中英文那張菜單我沒拍到，不過入口處的英文招牌有拍到，且基本上他菜單種類單純，所以僅看英文也是沒有問題的，老闆對於自己菜單上的英文也是可以通，所以點菜方面應該是沒有問題。

點擊下圖看清英文菜單位置！

等了一會，途中可以自己先去店內尾端的地方，自取泡菜、醃蘿蔔、水和餃子醬料，由於我餃子沒在加醬料的，所以無法分享心得，我個人是覺得不用加醬也很好吃，肉沒有腥味，料餡攪拌的剛剛好，兩口吃一顆我覺得剛好，他們餃子沒有像小籠包一樣有那麼大量的湯汁，屬於比較不濕的肉餡，泡菜餃子的泡菜辣度是走適合大眾風格的辣度，有辣但不會難以入口，是可以一口接一口吃的辣度，在有點冷的冬天，剛剛好，不是那種會辣到流鼻涕和流汗的辣。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：「韓國 」目前我心中排行第一名的餃子店，梨泰院巷子內的yago mandoo】

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