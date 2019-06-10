【香港好去處】暑假必睇日本大熱Move生物體驗展　7月登陸九龍灣

還有一個月時間便步入暑假，大家都開始為小朋友預備各式各樣的暑期活動，而日本大熱教育互動樂園「變變變！MOVE生物體驗展」亦將於7月1日登陸九龍灣，這個以自然動物科學為概念的展覽，先後在日本及台灣掀起動物科學熱潮，在全球已累積近50萬參觀人次！今個暑假，一於帶埋小朋友化身野生動物開眼界！

日本超高人氣生物體驗展

日本頂尖教育互動樂園「變變變！Move 生物體驗展」在17年於東京打響頭炮，展覽以日本銷售量高達320萬冊的學習圖鑑「動態圖鑑MOVE」作延伸，並以動物科學為概念，主辦單位主張寓學習於娛樂，故提供嶄新互動體驗，加上近百種的生物知識、變身體驗遊戲及NHK高清影片，讓小朋友360度體驗生物的生活模式與環境，展覽內容生動豐富，難怪在日本及台灣都累積了超高人氣！

「變變變！MOVE生物體驗展」香港站設6大互動體驗區，小朋友更可以Cosplay「變身」成雙冠蜥、企鵝及獅子等生物，體驗多種生物的生存環境如叢林沼澤、大草原等，好好認識各動物的日常習性。

按圖看6大展區詳情！

01.神奇叢林｜叢林沼澤滋養各種動植物，小朋友可以化物雙冠蜥，以輕功水上飄橫越水面，考驗大家平衡感及急速步伐。（圖片來源：變變變！Move 生物體驗展．香港站）

+ 6 + 5 + 4

小題：早鳥優惠平＄30

「變變變！MOVE生物體驗展」亞洲巡迴香港站亦將於2019年7月1日至10月20日舉行，由即日起至19日，大家可於Cityline預購早鳥優惠門票，更可以$128購買正價$158門票一張。早鳥優惠門票只適用於7至8月的3個時段，詳情可參考下圖及官網。

「變變變！MOVE生物體驗展」

日期：7月1日至10月20日

時間：10：00am～8：00pm(每1小時45分鐘為1節)

地址：九龍宏照道38號MegaBox L13

票價：成人：＄158（周末）、＄148（星期一至五）；小童及長者：＄148（周末）、＄138（星期一至五）

網址