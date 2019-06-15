【東京隨心遊】銀座MUJI旗艦店、LOFT開餐　住京橋站全新膠囊旅館

小編是一個百分百的資訊焦慮重症患者，每日掃Twitter、各種line官方帳號，還有網站，接受各種新訊息，手提電腦、iPhone 裡有一個每天更新的資料夾，那就是日本，特別指東京。 對我而言，東京語言通、（自己有個怪癖，不喜歡去聽不懂、看不懂的國家）飛兩三個小時就到，重點是東京時時刻刻都有新鮮事，不只新開店、包括重新改裝、包括期間限定，收集到一定的量，有機會去東京時，絕對選擇有興趣的，盡量親眼見證。這次趁着去東京出差的機會，提早幾天飛就為了親訪幾間重新改裝、新開店鋪。首先是話題上的MUJI銀座店就是抵達東京之後的首要必訪。

來去 MUJI 銀座吃早餐

話題正熱的MUJI銀座是規模最大的世界旗艦店，B1到 6F有各自擔當，1 F食品賣場，產地直送水果蔬菜，MUJI 去年開始生產的冷凍食品，還有麵包坊，當然這些新鮮蔬果魚肉我們是帶不回家。位於 1 F中央的現打水果汁還有冰淇淋必嚐，尤其是焙茶口味。若是喜歡喝茶，ブレンドティー工房可以調配自己喜歡的專屬茶。

往上走包括男女裝、童裝、家具，書籍等，品項完整，如同我這個文具狂，一整面的筆牆，很過癮，稍稍抒解了我因為LOFT銀座的鉛筆牆消失的無奈。是否有發現，MUJI銀座對於「食」這件事的重視，把一樓賣場讓給了新鮮蔬果、便當以及各式各樣的零食，光是咖哩調味包就有超過30種以上的選擇。我連續三天來MUJI銀座，第一天為的是採購，雖然生鮮食品帶不走，包括MUJI蛋糕新口味（我購入了Yogurt、鹽味朱古力），還有被女生時尚雜誌票選CP值超高的自然素材Tote Bag，以及防水材質袋子，都非常值得入手。

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後面兩天來MUJI銀座就是為了吃早餐，在B1的MUJI食堂，早上七點半就開始供應早餐，重點是不到1000 Yen，第一天我吃了湯豆腐set，豆腐還是在現場製作，能夠看見整個過程，第二天吃了烤魚定食，這麼說好了，以後來MUJI吃早餐絕對會是我到東京每天的既定行程。

來去LOFT銀座喝SAWA

MUJI銀座將大量空間留給了「食」，如此趨勢在LOFT銀座也能看到，這裡1F留給了從日本、世界各地引進各式各樣的食材。在後端是我來LOFT的重點，那就是LOFT FOODLAB。空間非常網美，意思就是很好拍照打卡，新鮮水果製成的 Super ice Creamery，京都SAWA專門店SOUR東京初出店等。SOUR是運用新鮮水果、香草來製作SAWA，有SAWA跟無酒精兩種選擇，我點了以菠蘿為基底的 SAWA，濃淡剛好，還喝得到水果清香，搭配 GARDEN HOUSE CRAFTS 濃郁的花生麵包，下午茶解決。（但～可以讓鉛筆牆重新回歸嗎？！）

來去Tiffany Cat Street吃冬甩

由柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）主演的經典影片《珠光寶氣 Breakfast at Tiffany》，開頭就是她對着Tiffany櫥窗吃着早飯。現在真的可以走進Tiffany用餐，只不過並非吃早餐，而是吃冬甩配咖啡。過往走入Tiffany得提起勇氣，不過這間位在SNS造成話題，位於原宿Cat Street的Tiffany Cat Street，可說是有史以來看過人潮最洶湧的Tiffan了。

Tiffany Cat Street預計是3年的期間限定店，總共6層樓的空間，走進店內就儜看到從天花板垂掛而下的Tiffany鎖頭，還有堆疊的Tiffany藍紙盒，靠牆陳列的 Tiffany各式商品，沒有銷售人員緊盯，逛起來有一種其他精品店所沒有的自由感。

最具話題的莫過於位於6樓的Tiffany Café，想在店內坐下享受得提早兩星期預約，沒有預約（就像我）得現場抽號碼牌外賣，一般得等30分鐘以上——對，外賣也要等。餐點很簡單，各式咖啡、麵包，我點了有着Tiffany Blue的冬甩配 ginger ale。原本以為冬甩只是噱頭，沒想到咬下第一口，雖然不到驚艷，但口感紮實，不會太甜，而且還有Tiffany Cat Street特製的外賣杯與提袋。這麼說好了，這是間進入門檻最低的Tiffany，大前提是你要有耐心。

這次我選擇住位於京橋，5 月才開幕的 an/other hote。先說說我為什麼喜歡住京橋，首先交通方便，從東京車站走過來大概 15 分鐘，走到銀座不到 10 分鐘，京橋站是銀座線，交通很方便（KEEDAN提供）

來去 an/other Hotel 住幾晚

我承認去東京沒有很care吃與住的等級。吃，便利商店解決無妨；住，只要乾淨方便即可（但我還是無法接受一間睡很多人的青年旅社）。我會選擇住膠囊——先別急，我住的膠囊並非你印象裡有如一個箱子的膠囊，現在日本的膠囊飯店已經是非常高級。就像我之前會住的First Cabin，分為頭等艙與商務艙，頭檔艙的空間已經與一般business hotel沒兩樣，只不過沒有浴室，商務艙就真的小多了。

這次我選擇住位於京橋，5月才開幕的an/other hoteL。先說說我為什麼喜歡住京橋，首先交通方便，從東京車站走過來大概 15 分鐘，走到銀座不到 10 分鐘，京橋站是銀座線，交通很方便。

而這次住的 an/other hotel，有膠囊跟一般房間，我特意選擇住M（最小）的膠囊，但空間出乎我意料之外的足夠，有能上鎖的衣櫃、小梳化，活動空間，比起First Cabin的商務艙好多了。還有提供基本用品，唯一就是去廁所與沐浴空間都得刷卡出再刷卡進，忘記帶卡就比較麻煩了。an/other離京橋站約3分鐘，巷口就是 7-11、轉個彎就有藥妝店與LAWSON，交通便利，很推薦不想花太多預算，又想有基本享受的朋友來住。

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