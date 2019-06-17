【日本夏季限定】川越冰川神社夏日結緣風鈴祭　求姻緣最靈驗

每年夏天，日本全國各地都會開始舉辦各種夏季祭典，因此不少人都特地選擇夏天到日本旅遊，體驗季節限定的日本盛事，其中「川越冰川神社」結緣風鈴祭亦是人氣祭典之一。

川越冰川神社位於有「小江戶」之稱的埼玉縣川越市，距離東京約一個小時車程。有約1500年歷史的冰川神社，因為在戀愛結緣方面非常靈驗，自古以來都很受大眾歡迎。

川越冰川神社以求姻緣靈驗聞名，自古以來都很受大眾歡迎。（圖片來源：川越冰川神社Facebook）

在古代，日本人會將風當作信箋，把自己的思念藉由風傳達給無法見面的人。而風鈴則是日本人心目中代表夏天的物品之一，許多日本家庭都會在屋簷掛上金屬或者玻璃風鈴，涼風吹過響起清脆的鈴聲，暑氣瞬間全消。

很多日本家庭都喜歡在屋簷掛上金屬或者玻璃製成的風鈴，清脆的鈴聲讓暑氣全消。（網上圖片）

由此冰川神社在每年夏天的7月到9月都會舉辦名為「結緣風鈴祭」的活動，場內掛上千個以上色彩斑斕的江戶風鈴，遊客可以在木製短冊上寫下自己的願望掛上。五顏六色的風鈴隨風搖曳，不論是有關姻緣、親情、友情、事業的心願，都伴隨著清脆的聲音傳遍整個川越。另外遊客也可在附近租借浴衣，盡情享受這個夏季限定的祭典。

晚上7點，有消災解厄功效的小川會進行點燈，光影交替的浪漫氣氛，和白天有著截然不同的感覺，是結緣風鈴祭的重點之一。

另外，冰川神社於每年8月7日會舉行「七夕祭」。晚上六點開始，在舞殿會有巫女舞、神樂、囃子等傳統樂舞表演，七點舉行祭典儀式。參加祭典儀式的話，更可免費獲得七夕饅頭和線香煙花。由八月初開始，遊客更可向神社免費索取彩色紙條，寫下願望後綁在竹枝上，為日本慶祝七夕的特色之一。

日本人七夕的時候會把願望寫在彩色紙條後掛到竹枝上，是慶祝七夕的特色之一。（圖片來源：ig @ kawagoe_hikawa）