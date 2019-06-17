【遊韓必歎】韓國3大豪華汗蒸幕　最平53港元就可享受

相信不少人去韓國必定體驗過汗蒸幕這個當地文化，有人是乘搭凌晨機到埗後暫時充充電，亦有人是瘋狂購物後想要紓解疲勞。除了傳統的汗蒸幕之外，近年亦開設了數間非常豪華的汗蒸幕，價錢親民，面積大、設施也非常多元，有如一個度假村。

【1】Aqua Field高陽 於汗蒸幕欣賞極光

Aqua Field高陽距離首爾約一小時車程，位於百貨公司「Starfield」裡面，開業約兩年，因此設施非常新淨。當中的「多媒體藝術熱療室」很受客人歡迎，屋頂設置了360度的投影牆，帶你享受海底世界、星空及極光的迷人景色，像真度極高。不過有網友分享熱療室不能躺下，亦不時會有職員進去檢查。

另外還有「鹽磚熱療室」，裡面使用了喜馬拉雅岩鹽，能排出身體毒素、去除角質及改善皮膚炎，不少網友都分享使用過後皮膚有變得光滑！

如果排汗排到差不多，可以到「放鬆廳」休息一下，裡面設置了60多張梳化床座位，而且每個座位都配備了電視熒幕，供客人看看電影或電視節目，放鬆一下。旁邊還有戶外足浴區，夜晚去的話就可以邊欣賞夜景邊泡浴，十分寫意。

除此之外，還有位於頂樓的Infinity pool和各種香薰露天Spa，這麼奢華的享受只需約133港元，非常抵玩！

「鹽磚熱療室」使用了喜馬拉雅岩鹽，能排出身體毒素、去除角質及改善皮膚炎，不少網友都分享使用過後皮膚有變得光滑！（圖片來源：韓國觀光公社官網）

按圖看更多Aqua Field高陽設施↓↓↓

Aqua Field高陽 地址：首爾京畿道高陽市德陽區高陽大路1955（Starfield高陽4樓） （首爾地鐵3號線三松站3號出口，或可於明洞搭705號巴士、弘大搭733巴士） 電話：031-5173-4500 時間：08:00 - 00:00，週末06:00 - 00:00（最晚入場時間：23:00） （水上樂園5月- 9月開放，時間：10:00 - 22:00） 費用： 成人：平日約133港元，週末或假日約147港元 兒童：平日約107港元，週末或假日約120港元 水上樂園成人約187港元、兒童約153港元 備註：一次入場為6小時，逾時每個小時額外加收約33港元

【2】The SPA in Garden 5 150吋大熒幕免費電影播映室

提起首爾汗蒸幕，很多人都會想起龍山的Dragon Hill或東大門的SPAREX，但其實有一間韓國人最推薦的汗蒸幕：The SPA in Garden 5。這間汗蒸幕位於文井洞的複合購物中心「Garden 5 」，中間設有綠意盎然的天空庭院。

汗蒸幕包括多間熱療室，例如異位性皮膚炎治療房、黃土炭房等，並有專為女生設計的美甲室和閱讀室（需另外付費），讓客人消磨時間。另外，家長如果想帶小孩「放電 」的話，去兒童遊樂場最好不過。The SPA in Garden 5最特別的是設有一個150吋大熒幕免費電影播映室，共有40張躺椅，讓客人放鬆一下身心。

非常受韓國人歡迎的The SPA in Garden 5位於文井洞的複合購物中心「Garden 5 」，中間設有綠意盎然的天空庭院。（圖片來源：ig @ da_younggg）

The SPA in Garden 5 地址：首爾特別市松坡區忠愍路10 電話：+82-2-404-2700 時間：24小時

The SPA in Garden 5費用詳情。（圖片來源：The SPA in Garden 5官網）

【3】SPA LAND Centum City 平民價錢六星級享受

SPA LAND位於釜山海雲臺百貨公司「新世界Centum City」內，規模龐大，共有22個溫泉池和13個主題熱療室，還有戶外足浴池等設施。不少網友推薦必定要試試把古代羅馬浴池以現代的技術重現的「羅馬浴」和抵抗嚴寒的自然療法「芬蘭浴」，特別的體驗絕對令你一試難忘。這裡亦提供搓澡服務，全身三十分鐘，也可選擇只搓背面，有網友建議不妨體驗一下，搓完澡保證全身舒暢。