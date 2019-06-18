【8月有得睇有得玩】teamLab與京都下鴨神社再聯手辦「光の祭典」

日本著名光影藝術團隊teamLab將互動科技融合藝術創作，在世界各地舉辦的展覽都獲得極高人氣，掀起一股打卡熱潮。今年夏天，teamLab團隊將再度於京都的下鴨神社舉行「光の祭典」，為神社的夜晚添上一點浪漫的氣氛。

下鴨神社又稱「賀茂御祖神社」，為京都最古老的神社之一，更是世界文化遺產之一。去年與teamLab「光の祭典」的合作大受好評後，今年繼續將祭典交予這個聞名世界的藝術團隊操刀，將大自然變身為光影藝術空間。

今年夏天，teamLab團隊將再度於京都的下鴨神社舉行「光の祭典」，將大自然變身為光影藝術空間。（圖片來源：teamLab官網）

燈光音效與人互動

名為「Digitized Nature」的作品共有兩個部分，第一部分是「相互呼應的樹木們－下鴨神社糺之森」，在位於森林的神道兩側樹立擺放蛋形的光影互動裝置，當有遊客經過或觸碰裝置時，顏色和聲音會產生變化，亦會延續到之後的裝置上。

↓↓↓ 點擊睇片睇互動效果 ↓↓↓

第二部分是「相互呼應的球體－下鴨神社糺之森」，在神社門樓內的地面放置多個以幼繩綁著的大型圓形光影互動裝置，猶如漂浮在天空上的大氣球。當遊客輕輕拍打，球體就會變色，聲音也會隨之不同，附近的球體更會與之產生連鎖效應，變成相同的顏色和聲音。最神奇的是，球體會與神道上的蛋形裝置彼此呼應，當一邊有顏色和聲音的變化時，都會影響另一邊。