【倫敦冷門景點】當地人一樣的旅行　Local才知道的隱世森林小徑

許多人旅行都喜歡去一些熱門的景點，但偶爾也會想到郊區走走，更是心曠神怡。今天就要介紹倫敦一條遊森林小徑給大家，可以脫離一下市區的繁囂，來一場像當地人一樣的旅行，享受自己寧靜的時間。

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上回介紹了在Richmond Park找鹿，這次再介紹一個倫敦市郊的好地方，這真的是local才會去的地方，非常冷門， 卻又很具特色。Epping Forest位於Zone 6，坐underground再步行前往便可，需時約30分鐘，對於想郊遊的人來說不會太遠，如果開車會更方便。

Epping Forest這個地方真的是當地人才會去，很適合喜歡寧靜的大家。（作者提供）

其實我去的時候已是嚴冬，兩旁的樹林都只有枯枝，卻有幾分秋色，相信夏天來會是另一番景象。走了一個多小時，沿途只見當地人在放狗散步，完全沒有遊客，十分寧靜舒適。

雖然路況都很平坦，全是平路，但是路上有很多泥巴，所以不要穿白鞋子來啊！

想來的話，只要乘搭Underground的Central line，在Loughton站下車就可以了。如果晚上想逛街的話，回程時可以搭Central line到Straford站逛Westfields，那裏有很多商店，也有很多餐廳。

要買食物，Underground站外的大型Sainsbury買好。（作者提供）

注意事項： 1、鞋子要有髒掉的心理準備，因為路上都是泥濘。 2、如果一個人走，不要走小路，因為太容易迷路了。 3、路上都沒有cafe之類的，要買食物可以在Underground站外的大型Sainsbury買。 4、路上好像也沒有廁所，也是先在Sainsbury先解決吧。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「倫敦郊遊森林小徑」​】

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