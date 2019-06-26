【日本美食】精選5款大阪500円美食　必食炭火鰻魚飯　親子丼

去旅行豐儉由人，雖然日本的物價不低，但即使沒有很多預算依然可以用低廉的價錢享用美食。本文為大家精選了5款位於大阪的500円美食，就算頻密「翻鄉下」亦不用擔心回到香港要「捱麵包」。

【1】名代宇奈とと 炭火鰻魚飯

在香港擁有數間分店的「名代宇奈とと」是主打平價鰻魚飯的連鎖餐廳，店家會先將鰻魚蒸一次，經過備長炭火燒烤後，表面變得焦香，肥厚的鰻魚肉質鮮嫩，炭火逼出來的油脂均勻地分佈在飯粒裡面，大受日本人好評，更重要的是，只需500円就能吃到如此美味的鰻魚飯！

名代宇奈とと 地址：日本大阪市北區天神橋2-3-24 營業時間： 星期一至六11:00 – 22:30（最後點餐22:00） 星期日及公眾假期11:00 – 21:00（最後點餐20:30） *不定期公休

【2】天ぷらの山 天婦羅蝦飯

這間餐廳是大阪箕面的天婦羅名店，大蝦裹上薄薄的炸粉，經過油炸後香脆而不油膩，同時亦鎖住了裡面的水分，吃下去不會有乾巴巴的感覺。再沾上甜甜的天丼醬汁，令人非常滿足！

天ぷらの山 地址：日本大阪市北區梅田1-13-13（阪神百貨公司B1層） 營業時間： 星期一至五10:00 – 20:00 星期六日及公眾假期 10:00 – 21:00

【3】なか卯 嫩滑親子丼

這間連鎖丼飯餐廳價錢平易近人，有麵類和各式丼飯，其中的親子丼只需500円！半熟的蛋汁非常滑嫩，雞肉肉質香嫩，以這樣的價錢來說水準十分高。

なか卯 大阪分店地址請參考官網：https://www.nakau.co.jp/cn/locations/ 營業時間：24小時全天候營業

【4】カドヤ食堂 大阪拉麵界的「帝王」

「カドヤ食堂」在大阪無人不知，招牌拉麵是醬油口味的中華拉麵，湯底不會過分濃郁，配料有叉燒、紫菜，叉燒口感紮實。位於梅田的阪神百貨公司Snack Park分店的價錢比本店還要便宜，非常抵食！

カドヤ食堂 地址：日本大阪市北區梅田1-13-13（阪神百貨公司B1層） 營業時間： 星期一至五10:00 – 20:00 星期六日及公眾假期 10:00 – 21:00

【5】レッドリバー 人氣蛋包飯

說起大阪的蛋包飯，很多人都會第一時間想起知名的「北極星蛋包飯」，但對預算相對比較少的朋友可能有點負擔。不妨試試「レッドリバー」，雖然它是一間咖啡店，但蛋包飯卻是店內的招牌菜。滑嫩的蛋皮包覆著利用特製醬汁微微超過的飯粒，配上酸甜的番茄汁，十分開胃。

滑嫩的蛋皮包覆著利用特製醬汁微微炒過的飯粒，配上酸甜的番茄汁，十分開胃。（圖片來源：ig @ yuuuuu_kaaaaa2121）