【台中旅遊】清境唔止得農場！去歐陸式夢幻城堡打卡兼DIY朱古力

台灣南投縣埔里鎮又有打卡新熱點。仁愛鄉清境知名景點「妮娜巧克力工坊」創辦人魏振宇為擴大經營成觀光工廠，勁氹本花5年時間斥資5億台幣在埔里鎮桃米生態村內打造「妮娜巧克力夢想城堡」。

偌大雄偉的歐洲風城堡在桃米村內拔地而起，興建時就引起地方和各界關注，昨起開幕試營運，吸引大批民眾前往朝聖打卡；而魏指出，「妮娜巧克力」問世是因為女兒Nina很愛吃朱古力，他與妻子張承惠因此投入學習，且在自家民宿旁開店。

妮娜巧克力夢幻城堡開張一年就火速成為清境的打卡熱點之一▼

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「想毫無保留的讓大眾看見巧克力。」魏的妻子張承惠說，因為女兒而投入朱古力製作，也因此瞭解且對它的故事着迷，5年前就常常想要怎麼將它從仁愛山區帶到山下，與丈夫討論後決定朝觀光工廠模式發展，最後決定落腳桃米，於是着手規劃。

張提到，在清境的朱古力工坊屬歐洲童話風，因此延續歐洲元素，但起初想法單純就是孩子們最喜歡城堡，設計構想和草圖簡單，未料從事土木營造起家的丈夫卻很要求，以比照真實城堡的超高規格打造，使用頂級石材建造展現磅礡氣勢。

張提到，在清境的朱古力工坊屬歐洲童話風，因此延續歐洲元素，但起初想法單純就是孩子們最喜歡城堡，設計構想和草圖簡單，未料從事土木營造起家的丈夫卻很要求，以比照真實城堡的超高規格打造，使用頂級石材建造展現磅礡氣勢（IG＠conas_castle）

而妮娜巧克力夢想城堡從莊園內藝術雕像、花樹造景到3層樓建築本體，雖都以歐洲古堡為概念興建，內部裝潢卻是典雅又不失童趣，張說，溫馨動人是他們要帶給民眾的感受，因此以親子互動體驗和休憩餐飲為主，還能目睹巧克力製程。

城堡的一樓風格趨近歐洲圖書館有光雕秀和展售區，二樓則是DIY體驗室、休憩餐飲區和地窖餐廳，三樓則是互動式朱古力歷史牆和專業生產線，大家可以看到生產國內最薄僅0.35cm卻含內餡的夾心巧克力的製程。

妮娜巧克力工坊 地址：546台灣南投縣仁愛鄉榮光巷8-3號 營業時間 平日（週一至週五）：09:30-17:30 假日（週六、周日、國定連續假日）：09:00-18:00 ＊最後入園時間：建議提前30分鐘 全票：200元 (原價250元) 優待票：150元 (原價200元)

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