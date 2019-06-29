【台北景點】最新遊樂場放電、手作市集　台北華山親子半日遊行程

暑假是外遊高峰期，不少家長都會帶小朋友到台北旅行，中正區的華山文創園區一向是親子遊熱點，近日園區旁更新增了小朋友最愛的華山遊樂場，家長們，不妨帶小朋友來個半日遊放電3步曲，包保玩到唔捨得走。

第1站：華山遊樂場放電

於本周開張的「華山大草原共融遊戲場」，位處華山文創園區旁，遊戲場面積約3800平方公尺，舊址本為華山車站，耗時2年變身成遊樂場，並以華山車站及酒廠為設計靈感，園內設有多項特色遊樂設施，比香港的公園都更好玩，設施包括：刺激好玩的極限滑索、煙囪遊戲塔、滑梯、飛天鞦韆等等，此外，「水沙世界」更設高低沙坑及水道，小朋友可以邊玩水邊玩沙，是小朋友放電的好地方。

按圖看遊樂場有咩玩

遊樂場以華山車站及酒廠為設計靈感。（圖片來源：北市公園路燈工程管理處）

+ 3 + 2

交通：捷運善導寺站，步行7分鐘即抵。

第2站：華山大草原野餐

小朋友喪玩完畢，當然要補充體力，大家除了可到華山文創園區搵食，其實不少人都會趁假日約三五之己到華山大草原野餐，在一大片綠油油草皮曬太陽、消磨時間，都是人生一大樂事。夏季野餐，建議避開正午時間，可以選擇3點打後時間避暑。

按圖看大草原環境

華山大草原亦是當地人的放狗首選。（圖片來源：cincia_521neko＠ig）

地址：台北市中正區八德路一段1號

第3站：逛手作市集＠華山文創園區

相信文青們對華山文創園區都不會陌生，園內有數十間文創小店，家品、飾物、文具等等，喜歡手作的朋友相信會有豐富收穫。然而7月會在台灣的朋友要留意了，於7月5至7日，園內更會舉行手作職人涼夏祭，集結日本夏日祭熱鬧元素，除了手作文創產品，屆時更會有遊戲、甜點、美食等，記得要去湊熱鬧呢！

按圖看手作市集有咩賣

01. 乒乓古著｜店主用心嚴選收藏國外的古著洋裝、襯衫、裙子等，剪裁優雅細膩，喜歡古著的朋友記得去尋寶。（圖片來源：愛手創 手作職人涼夏祭）

地址：台北中正區八德路一段1號

網址：https://www.facebook.com/events/380126446193952/?active_tab=discussion

交通：板南線(藍線)忠孝新生站1號出口步行約3分鐘／善導寺站6號出口步行約5分鐘