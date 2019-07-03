【台北打卡】租件旗袍穿越九份老街　800NTD借足全日化身民初女神

九份老街要怎麼玩更好玩？試試在新北九份老街穿旗袍逛街吧！九份CHIPAO旗袍租借提供眾多花色與款式的古典旗袍和改良式旗袍，讓妳輕鬆變裝古裝劇中的女主角，在古色古香的九份老街盡情逛街、拍照。現在就跟著小編的腳步一起來九份旗袍體驗，再推薦九份最好拍的拍照打卡景點給妳，必收藏這篇！

九份旗袍 租借店家 CHIPAO

這家 九份旗袍 CHIPAO 的位置就位在九份老街週邊，搭車到「 九份老街 」站後過個馬路馬上就到了，著裝完畢後前往老街超順路。

CHIPAO 另一個值得推薦的原因是價格實在很親民呀！女生旗袍體驗一次約是台幣800 元，男生和小朋友旗袍體驗是台幣400 元，而且一借就可以借一整天，不用像到日本和服體驗／韓國韓服體驗時，總是要急急忙忙地趕回店裡還衣服，來旗袍體驗絕對能讓你愜意地當旗袍美人逛老街，想拍多久就拍多久！

旗跑CHIPAO旗袍體驗

地址：新北市瑞芳區汽車路 34號 交通方式：從忠孝復興捷運站或瑞芳火車站搭 1062 號公車，到九份老街站下車，過馬路至對面即可 營業時間：11:00 – 19:00

【旗袍體驗流程】

相信很多人跟小編一樣，之前都沒有穿旗袍的經驗吧，現在就把旗袍體驗的流程大公開，讓大家一目了然，下次親自去體驗時馬上就能上手了！

▼▼按圖放大，看旗袍體驗的流程▼▼

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【九份拍照打卡景點推薦】

1. 九份阿妹茶樓

阿妹茶樓可說是九份老街的地標，無論是歐美觀光客、日韓網紅們來九份玩都一定要到茶樓前留下身影。阿妹茶樓深色的屋瓦搭配一顆顆紅燈籠，真的非常復古有特色，最佳的拍照位置就是站在阿妹茶樓對面的海悅樓門口拍過去！

阿妹茶樓 地址：新北市瑞芳區市下巷 20號 交通方式：從忠孝復興捷運站或瑞芳火車站搭 1062 號公車，到九份站下車步行 10 分鐘 營業時間：8:30 – 00:00

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