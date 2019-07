【7月好去處】全港10大玩樂處！反斗奇兵擺設、書展2019科幻小說

轉眼間到了炎夏7月,戶外活動是不可缺少的節目,不少大型擺設展覽相繼舉行,有就來上映的《反斗奇兵4》大型展覽和LINE FRIENDS樂園。別忘了年度重點活動,香港書展將於月中舉行,即刻bookmark 7月精彩活動合集,隨時計劃周末好去處!

【1】瘋狂與胡迪、巴斯影相!《反斗奇兵4》展@Our Toy Stories

《反斗奇兵4》將於7月11日香港上映,除了要去睇零負評的電影外,商場有大型展覽可以奪瘋狂影相。現場逾10個巨型擺設,有胡迪和巴斯,還有新角色小叉,超可愛,粉絲們去到真的會燒菲林狂影相!此外不能少的是周邊商品,不少是限量版精品。還有以Toy Story人物造型的甜品,靚到唔捨得食啊!

兩位《反斗奇兵》大主角,無理由唔去影相!

Our Toy Stories 日期:即日起至8月4日 時間:11am-10pm 地點:海港城海運大廈露天廣場、地下中庭、海洋中心二階美術館 Pop-up Store地點:海運大廈三階(近OTE 303號舖) 入場費:免費

【2】與5米高Sally大合照@LINE FRIENDS仲夏遊樂園

LINE FRIENDS今個夏季總動員出來讓各位一齊大合照,當中5米高的Sally為全場焦點,樣子呆萌的Sally戴上草帽,配合夏日主題好有趣呢!另外有Brown和Colly露營兼曬日光浴,還有Choco妹妹自拍區,LINE FRIENDS粉絲不能錯過!

5米高Sally戴上草帽,造型超可愛的!

LINE FRIENDS仲夏遊樂園 日期:即日起至7月21日 時間:11am-9pm 地點:鰂魚涌太古城道18號太古城中心2/F中庭及中橋 入場費:免費

【3】「科幻及推理文學」書展年度主題@香港書展2019

夏季活動必定要數的書展2019將於17日舉行,為期1星期的書展2019,今年以「科幻及推理文學」為年度主題,票價不變,同樣是$25。今年將破紀錄超過680間參展商,書種繁多而不在話下,更將文藝廊變成「文遊四度空間」,展出多位香港科幻及推理文學作家,包括杜漸、倪匡、黃易、李偉才、梁科慶、譚劍、徐焯賢、陳浩基和厲河的絕版作品、手稿等,是個好機會到場內「逼一逼」,吸引文化氣息。

提提你,如你首兩日入場,記得留起飛尾,可再次於19-21日的5pm後免費入場一次!

今年香港書展以「科幻及推理文學」作為年度主題,當中有不少科幻著作可以欣賞。

香港書展2019 日期:7月17日至7月23日 時間: 7月17、18、21、22日 - 10am-10pm 7月19、20日 - 10am-12am(一樓展館);10am-11pm(三樓展館及五樓展館) 7月23日 - 9am-5pm 地點:灣仔博覽道1號香港會議展覽中心 入場費: 成人:$25 小童:$10(適用於小學生/身高 1.22 米或以下兒童) 備註:3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

【4】日本人氣生物體驗主題展@變變變!MOVE生物體驗展

由日本紅到來港的「變變變!MOVE生物體驗展」,場內將「動態圖鑑MOVE」真實化,變成可以體驗不同動物生活環境的主題展館。場內有6大互動區,可以讓你換上特製企鵝衣,體驗野外生物的生存方式。場館設計夠用心,玩完又可以影相,還有是個好機會向孩子們認識動物冷知識,寓學習於娛樂!

穿起企鵝裝影返張相!(黃寶瑩攝)

變變變!MOVE生物體驗展 日期:即日起至10月20日 時間:10am-8pm,每2小時為1節(7月及8月份),日後月份有待公布 地點:九龍灣宏照道38號MegaBox L13 入場費: 成人: 星期一至五 $118(早鳥);$138(網購);$148(現場) 星期六、日和公眾假期 $128(早鳥);$148(網購);$158(現場) 3-12歲小童/全日制學生/殘疾人士/65歲或以上長者: 星期一至五 $110(早鳥);$128(網購);$138(現場) 星期六、日和公眾假期 $118(早鳥);$138(網購);$148(現場) 備註:3歲以下小童免費入場

【5】IGable雲朵裝置藝術館@大自然的色彩

商場擺設除了有可愛公仔外,光影靚景也是吸引人去燒菲林的場景。這個展覽以大自然色彩為題,5個主題館的設計非常IGable,有掛起雲朵裝置的場館,也有深夜星空月光屋,讓你感受大自然的美。

大自然的色彩 日期:7月5日至7月21日 時間:10am10pm 地點:銅鑼灣時代廣場地面露天廣場 入場費:免費

【6】免費玩4,000呎積木樂園@MAKER PARK兒童創造館

場內的積木擺設全為韓國環保積木,4千呎的場地任你影相,任你砌積木,又有積木迷宮,帶小孩去玩最開心。

Donut陪你玩積木。

MAKER PARK兒童創造館 日期:即日起至9月1日 時間: 即日起至7月12日: 星期一至星期五 12nn-8pm 週末及公眾假期 11:30am-8:30pm 7月13日至9月1日: 星期一至日及公眾假期:11:30am-8pm 備註:清潔時間 3:30pm-4pm;1歲至10歲,每位小孩需由一名家長陪同進內 地點:荃灣青山公路荃灣段398號D·PARK愉景新城 入場費:免費 詳情可到官網查詢:https://www.dpark.com.hk/tc/makerpark

【7】海邊「鏡花園」影相兼睇音樂會@鏡花園

去陽光與海灘的赤柱,去游水之餘又可以去「鏡花園」影相,4大影相位有「玻璃藝術小屋」、「天空之鏡」、「繽紛光影隧道」及「雲影泡泡

浴」,鏡面反射影像效果IGable。此外,廣場會有為期5個月的將分布於赤柱廣場及美利樓不同角落,讓遊客欣賞海邊風景之餘,亦能透過光影折射及鏡面「Playa La Fiesta海邊音樂派對」,首場有可以聽Rubberband等,在海邊聽住歌歎海風,夠晒Chill!

「天空之鏡」,有埋彩虹附送影靚相。

鏡花園 日期:即日起至8月31日 音樂會首場日期:7月7日 地點:赤柱廣場天幕廣場 入場費:免費 活動詳情可到官網查詢:https://www.instagram.com/stanleyplazahk/

【8】4千呎樂園玩巨型波波池@PAW Patrol暑期冒險樂園

商場活動於夏季陸續推出,當中有PAW Patrol大型遊樂園,這動畫人物首次登港擺展覽,場內有巨型波波池和室內迷你車塞道,帶小孩去放電超好玩的!此外,場外大門有4米高巨型公仔讓你和PAW Patrol動畫人物影相。

郵輪型的超巨形波波池,裡面同時放了不同種類的垃圾造型公仔,包括香口膠、鋁罐、膠樽及廚餘,任務就是將海洋垃圾,集齊清走,玩樂之餘又提供環保意識。

PAW Patrol暑期冒險樂園 日期:7月15-9月1日 時間:星期一至五 1pm-7pm;星期六及日 12nn-8pm 地點:鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場一樓明星廣場 入場費:免費

【9】6米高巨型LEGO工場@Big Box Factory

喜歡砌LEGO的朋友,這樣的LEGO工場,有任務要你砌戰車、砌動物,還可以砌你喜歡的場景,限時內砌到就可以嬴到「LEGO創意寶盒」,挺刺激的,即刻成為LEGO工場的一份子!

每位應徵者進入創意工場前,均會被派發「Big Box Factory Access Pass」乙張,更可即場印上自己的即時拍攝照片。

Big Box Factory 日期:7月15-9月1日 時間:10am-10pm 地點:屯門市廣場1樓中央廣場 入場費:免費

三大遊戲挑戰區 日期:7月15-9月1日 免費試玩時段:11am-1pm 消費換領時段:星期一至五 1pm-8pm;星期六及日 1pm-9pm 地點:屯門市廣場1樓中央廣場

【10】13呎高迪士尼公主畫牆@Disney Princess - Believe in Yourself

迪士尼電影《阿拉丁》上映後,令茉莉公主人氣再次高企,有商場將展出她打卡佈置,還有其他人氣迪士尼公主,灰姑娘、艾莉奧和貝兒的大型擺設,每個都超夢幻又唯美,更有13呎高的幻光屏,展出公主們的靚造型,喜歡Disney公主的朋友們不要錯過!

貝兒~13呎高幻光屏,我想和貝兒影相啊!