【7月好去處】全港11大玩樂處！反斗奇兵擺設、書展2019科幻小說

轉眼間到了炎夏7月，戶外活動是不可缺少的節目，不少大型擺設展覽相繼舉行，有就來上映的《反斗奇兵4》大型展覽和LINE FRIENDS樂園。別忘了年度重點活動，香港書展將於月中舉行，即刻bookmark 7月精彩活動合集，隨時計劃周末好去處！

【1】瘋狂與胡迪、巴斯影相！《反斗奇兵4》展@Our Toy Stories

《反斗奇兵4》將於7月11日香港上映，除了要去睇零負評的電影外，商場有大型展覽可以奪瘋狂影相。現場逾10個巨型擺設，有胡迪和巴斯，還有新角色小叉，超可愛，粉絲們去到真的會燒菲林狂影相！此外不能少的是周邊商品，不少是限量版精品。還有以Toy Story人物造型的甜品，靚到唔捨得食啊！

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兩位《反斗奇兵》大主角，無理由唔去影相！

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Our Toy Stories 日期：即日起至8月4日 時間：11am-10pm 地點：海港城海運大廈露天廣場、地下中庭、海洋中心二階美術館 Pop-up Store地點：海運大廈三階（近OTE 303號舖） 入場費：免費

【2】與5米高Sally大合照@LINE FRIENDS仲夏遊樂園

LINE FRIENDS今個夏季總動員出來讓各位一齊大合照，當中5米高的Sally為全場焦點，樣子呆萌的Sally戴上草帽，配合夏日主題好有趣呢！另外有Brown和Colly露營兼曬日光浴，還有Choco妹妹自拍區，LINE FRIENDS粉絲不能錯過！

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5米高Sally戴上草帽，造型超可愛的！

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LINE FRIENDS仲夏遊樂園 日期：即日起至7月21日 時間：11am-9pm 地點：鰂魚涌太古城道18號太古城中心2/F中庭及中橋 入場費：免費

【3】「科幻及推理文學」書展年度主題@香港書展2019

夏季活動必定要數的書展2019將於17日舉行，為期1星期的書展2019，今年以「科幻及推理文學」為年度主題，票價不變，同樣是$25。今年將破紀錄超過680間參展商，書種繁多而不在話下，更將文藝廊變成「文遊四度空間」，展出多位香港科幻及推理文學作家，包括杜漸、倪匡、黃易、李偉才、梁科慶、譚劍、徐焯賢、陳浩基和厲河的絕版作品、手稿等，是個好機會到場內「逼一逼」，吸引文化氣息。

提提你，如你首兩日入場，記得留起飛尾，可再次於19-21日的5pm後免費入場一次！

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今年香港書展以「科幻及推理文學」作為年度主題，當中有不少科幻著作可以欣賞。

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香港書展2019 日期：7月17日至7月23日 時間： 7月17、18、21、22日 - 10am-10pm 7月19、20日 - 10am-12am（一樓展館）；10am-11pm（三樓展館及五樓展館） 7月23日 - 9am-5pm 地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心 入場費： 成人：$25 小童：$10（適用於小學生/身高 1.22 米或以下兒童） 備註：3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

【4】日本人氣生物體驗主題展@變變變！MOVE生物體驗展

由日本紅到來港的「變變變！MOVE生物體驗展」，場內將「動態圖鑑MOVE」真實化，變成可以體驗不同動物生活環境的主題展館。場內有6大互動區，可以讓你換上特製企鵝衣，體驗野外生物的生存方式。場館設計夠用心，玩完又可以影相，還有是個好機會向孩子們認識動物冷知識，寓學習於娛樂！

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穿起企鵝裝影返張相！(黃寶瑩攝)

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變變變！MOVE生物體驗展 日期：即日起至10月20日 時間：10am-8pm，每2小時為1節（7月及8月份），日後月份有待公布 地點：九龍灣宏照道38號MegaBox L13 入場費： 成人： 星期一至五 $118（早鳥）；$138（網購）；$148（現場） 星期六、日和公眾假期 $128（早鳥）；$148（網購）；$158（現場） 3-12歲小童/全日制學生/殘疾人士/65歲或以上長者： 星期一至五 $110（早鳥）；$128（網購）；$138（現場） 星期六、日和公眾假期 $118（早鳥）；$138（網購）；$148（現場） 備註：3歲以下小童免費入場

【5】IGable雲朵裝置藝術館@大自然的色彩

商場擺設除了有可愛公仔外，光影靚景也是吸引人去燒菲林的場景。這個展覽以大自然色彩為題，5個主題館的設計非常IGable，有掛起雲朵裝置的場館，也有深夜星空月光屋，讓你感受大自然的美。

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大自然的色彩 日期：7月5日至7月21日 時間：10am10pm 地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場 入場費：免費

【6】免費玩4,000呎積木樂園@MAKER PARK兒童創造館

場內的積木擺設全為韓國環保積木，4千呎的場地任你影相，任你砌積木，又有積木迷宮，帶小孩去玩最開心。

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Donut陪你玩積木。

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MAKER PARK兒童創造館 日期：即日起至9月1日 時間： 即日起至7月12日： 星期一至星期五 12nn-8pm 週末及公眾假期 11:30am-8:30pm 7月13日至9月1日： 星期一至日及公眾假期：11:30am-8pm 備註：清潔時間 3:30pm-4pm；1歲至10歲，每位小孩需由一名家長陪同進內 地點：荃灣青山公路荃灣段398號D·PARK愉景新城 入場費：免費 詳情可到官網查詢：https://www.dpark.com.hk/tc/makerpark

【7】海邊「鏡花園」影相兼睇音樂會@鏡花園

去陽光與海灘的赤柱，去游水之餘又可以去「鏡花園」影相，4大影相位有「玻璃藝術小屋」、「天空之鏡」、「繽紛光影隧道」及「雲影泡泡

浴」，鏡面反射影像效果IGable。此外，廣場會有為期5個月的將分布於赤柱廣場及美利樓不同角落，讓遊客欣賞海邊風景之餘，亦能透過光影折射及鏡面「Playa La Fiesta海邊音樂派對」，首場有可以聽Rubberband等，在海邊聽住歌歎海風，夠晒Chill！

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「天空之鏡」，有埋彩虹附送影靚相。

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鏡花園 日期：即日起至8月31日 音樂會首場日期：7月7日 地點：赤柱廣場天幕廣場 入場費：免費 活動詳情可到官網查詢：https://www.instagram.com/stanleyplazahk/

【8】3,000呎薰衣紫𦢘花海@仲夏薰衣緣

沙國新城市的擺設經常IGable，繼之前聖誕波波燈海，今年有薰衣紫𦢘花海，橋位變成紫藤花戀愛隧道，定能令你影到唔停手！

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紫藤花圓亭及幻紫隧道。

Lavender Romance In Town 仲夏薰衣緣 日期：7月13至8月25日 時間：12nn-10pm 地點：新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場及3期2樓 入場費：免費

【9】4千呎樂園玩巨型波波池@PAW Patrol暑期冒險樂園

商場活動於夏季陸續推出，當中有PAW Patrol大型遊樂園，這動畫人物首次登港擺展覽，場內有巨型波波池和室內迷你車塞道，帶小孩去放電超好玩的！此外，場外大門有4米高巨型公仔讓你和PAW Patrol動畫人物影相。

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郵輪型的超巨形波波池，裡面同時放了不同種類的垃圾造型公仔，包括香口膠、鋁罐、膠樽及廚餘，任務就是將海洋垃圾，集齊清走，玩樂之餘又提供環保意識。

PAW Patrol暑期冒險樂園 日期：7月15-9月1日 時間：星期一至五 1pm-7pm；星期六及日 12nn-8pm 地點：鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場一樓明星廣場 入場費：免費

【10】6米高巨型LEGO工場@Big Box Factory

喜歡砌LEGO的朋友，這樣的LEGO工場，有任務要你砌戰車、砌動物，還可以砌你喜歡的場景，限時內砌到就可以嬴到「LEGO創意寶盒」，挺刺激的，即刻成為LEGO工場的一份子！

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每位應徵者進入創意工場前，均會被派發「Big Box Factory Access Pass」乙張，更可即場印上自己的即時拍攝照片。

Big Box Factory 日期：7月15-9月1日 時間：10am-10pm 地點：屯門市廣場1樓中央廣場 入場費：免費

三大遊戲挑戰區 日期：7月15-9月1日 免費試玩時段：11am-1pm 消費換領時段：星期一至五 1pm-8pm；星期六及日 1pm-9pm 地點：屯門市廣場1樓中央廣場

【11】13呎高迪士尼公主畫牆@Disney Princess - Believe in Yourself

迪士尼電影《阿拉丁》上映後，令茉莉公主人氣再次高企，有商場將展出她打卡佈置，還有其他人氣迪士尼公主，灰姑娘、艾莉奧和貝兒的大型擺設，每個都超夢幻又唯美，更有13呎高的幻光屏，展出公主們的靚造型，喜歡Disney公主的朋友們不要錯過！

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貝兒～13呎高幻光屏，我想和貝兒影相啊！