日本No.1迴轉壽司Sushiro登陸香港　100円壽司郎5大受歡迎原因

喜歡食壽司的朋友有好消息，因為日本人氣壽司店Sushiro壽司郎，將於8月13日在佐敦彌敦坊開幕，是繼韓國、台灣後，成為第三個海外據點。壽司郎主打100円平價壽司，近年逐漸成為全日本銷量最高的連銷迴轉壽司店。是次登港勢必成為排隊熱店！

去日本旅行當然少不了吃壽司的環節，當地設有不同等級的壽司店，如最平100円價錢，約港幣7元便可吃到一碟兩件的壽司，絕對是豐儉由人。平價壽司選擇雖多，但壽司郎自2011年起連續8年成為全日本No.1迴轉壽司，實力非凡！到底壽司郎有甚麼魅力成功吸引食客一次又一次光顧？一齊睇吓以下5大原因喇！

Sushiro壽司郎將於8月13日登陸佐敦。（圖片來源：akindo-sushiro.co.jp）

【1】價錢平 主打100円價錢

Sushiro壽司郎在日本及海外已開設超過530家門店，一年的壽司總銷售突破13億碟，僅一年內光顧日本「SUSHIRO」的顧客人次更高達一億四千多萬，可與日本總人口數目媲美。除了深受日本人捧場，品牌在上年進軍台灣開設旗艦店，價格同樣維持於40元台幣（約港幣10元）左右，雖然官方仍未公布香港分店的價目，但相信品牌會沿用親民價錢的策略，香港市民有望以爭鮮的價錢，品嘗高品質的壽司。

壽司郎主打100円平價壽司。（Sushiro）

【2】食材高質 不將貨就價

Sushiro壽司郎一直堅持嚴選新鮮食材，以提供最新鮮及優質日本料理予顧客為原則，如台北的旗艦店開幕時，壽司郎仍堅持選用智利海膽、加拿大松葉蟹等高質食材。另一方面，品牌認真對待食物的製作過程，對於食材鮮味及口感、搭配與製作手法有著無比的執著，故選用高級日本料理主廚，還有擅長不同種類料理的職人同步進行創作，難怪壽司出品有好成績。

【3】定期推新口味 逾100款美食可選

團隊每年研發逾600款新口味，並經過嚴格挑選，約70款新產品可推出市場供食客享用，保持對品質的承諾與堅持，故締造了日本迴轉壽司的神話，成為日本迴轉壽司營業額第一的佳績。據悉香港店在8月13號開業時，會提供逾100款壽司及日本美食，想嘗鮮的朋友敬請密切期待。

「SUSHIRO」對每一盤壽司均有嚴格的選材標準及製作方法。（圖片來源：sushiro）

【4】高科技策略 保持衛生



迴轉壽司是不少人喜愛的食物，但有時放在轉盤上的食物如果一直沒人拿，店家又沒有監察，便會令壽司在常溫中接觸空氣，容易滋生細菌。Sushiro壽司郎對食物衛生非常重視，在2013年開始在壽司盤安裝晶片，只要運行超過一定距離，系統便會自動回收、丟棄，令客人拿到的壽司永遠是最新鮮的狀態。

日本壽司郎乾淨企理，落單又方便。（IG@love_daze814234）

【5】卡路里計算熱量

相信不少女士用餐時都會考慮食物的熱量，避免過量攝取卡路里以致肥胖。Sushiro壽司郎在推出食品時，都會細心檢測食身的卡路里，並附在食物的價錢下方，方便食客選擇合適的食物，非常細心！

設有卡路里熱量計算。（Sushiro）

【同場加映】

香港分店暫未公布餐單同價錢，但可以先參考台灣Menu，了解一下！



↓↓↓按圖看壽司款式↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

【INFO】



Sushiro 壽司郎尖沙咀店

地址：彌敦道348號彌敦坊UG樓

開幕日期：8月13日