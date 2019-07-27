1:1月野兔登陸台中美少女戰士特展！聯乘春水堂珍奶水樽必入手

「我要代替月亮懲罰你！」這句經典對白勾起不少8、90後朋友的童年回憶。近日台中新光三越舉辦了「美少女戰士夢幻世界」特展，重現卡通美少女戰士的精典人物、場景，除有高達250cm的露娜大氣球、1：1的美少女戰士和月光仙子變身場景，吸引了不少專程來影相打卡的人潮。

值得一提的是，現場還有多項台灣獨家限定商品，策展單位更與春水堂合作推出限定珍奶水樽，還有超人氣鞋款GraceGiftx美戰攤位，勢必在台中掀起一波熱潮。

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另外，台中廣三SOGO為搶攻暑假人潮，由即日起至9月1日於1樓廣場推出「兒童超跑樂園」，現場多款型仔造形跑車，還有戰車、挖土機、警察車等特殊車種一字排開，無論是小朋友自己揸或者大人遙控都得，全部都為之瘋狂。

此外，廣三SOGO文教基金會也規畫一系列熱浪來襲避暑計畫，包含旅遊達人分享「中南美洲神祕文化」、「回歸大海潛水歷程分享」及全台最紅的「黃阿瑪後宮生活新首貓奴養成」等夏日講座，預計暑假會吸引不少人前來朝聖。

台中廣三SOGO為搶攻暑假人潮，由即日起至9月1日於1樓廣場推出「兒童超跑樂園」，現場多款型仔造形跑車，還有戰車、挖土機、警察車等特殊車種一字排開，無論是小朋友自己揸或者大人遙控都得，全部都為之瘋狂（Facebook@廣三SOGO百貨）

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