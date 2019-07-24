【放電天堂】五個例子話你知：為何日本是「最適合親子遊的國家」

天氣越來越熱的同時也代表著暑徦即將到來，假期難得，親子之間的相處時光更是寶貴，今年你想好要帶小孩去哪裡玩了嗎？ 很多人都會覺得帶小孩出國很麻煩，不過編輯認為其實還是要看地點，像是日本，不論是北海道、東京、大阪、九州，還是沖繩，都有很多適合帶小孩一同前往的景點，且在服務和設施上相對其他國家來說也是相當友善，難怪連續好幾年都被旅遊網站評比為最適合親子旅遊的國家！

▼▼在東京除了迪士尼樂園／海洋之外，還有兩個樂園可以讓父母更輕鬆地幫小朋友「放電」，媽媽甚至可以在附近血拼？！（按圖放大）▼▼

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▼▼在日本不購物就像浪費了張機票！這兩間百貨公司貼心的「親子設計」讓父母可以帶著小朋友更輕鬆地購物血拼！（按圖放大）▼▼

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▼▼動物園／水族館是小朋友們最喜歡的行程！可以見到各種平時不常見的動物！▼▼

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▼▼參觀美術館／博物館除了好玩之外，還有助陶冶性情、培養好奇心▼▼

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▼▼香港的公園再大都是那個樣，一式一樣的設計與規劃，去到日本不如帶小朋友去體驗這些特別的「真．公園」吧▼▼

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帶小孩出門總是充滿變數，事前一定要記得準備基本藥品、零食、玩具，這些都能成為緊急時候的好幫手。不敢跑遠的爸媽不妨可以先嘗試從日本開始練習，放寬心、抱著創造回憶的心情，相信一定會有個愉快的假期！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】