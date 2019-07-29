喜茶、奈雪の茶推2019月餅禮盒　網民大推芋泥蛋黃　麻辣小龍蝦味

一年容易又中秋，香港各家餅店和酒店都爭相推出各式各樣的月餅，就連KFC和太興今年亦加入戰局。另一邊廂，內地的茶飲店亦毫不輸蝕，大受港人歡迎的喜茶和奈雪の茶最近相繼宣布推出2019月餅禮盒，獨特的口味隨即引起網民熱烈討論。

喜茶 ── 小龍蝦、牛肉月餅

喜茶推出的中秋禮盒共有5款月餅，包括流心金鳳月餅（1個）、流心奶黃月餅（2個）、芋泥蛋黃月餅（1個）、藤椒牛肉月餅（1個）、麻辣小龍蝦月餅（1個），另每罐共有3個茶包，分別是金鳳茶王、四季春茶和綠妍茶。

據喜茶介紹，「流心金鳳月餅」靈感來自喜茶的招牌飲料「金鳳茶王」，將茶葉的香味混合豆沙蓉中。最受網民熱切期待的口味為「芋泥蛋黃月餅」，另外「藤椒牛肉月餅」和「麻辣小龍蝦月餅」兩款獨特口味亦成為大眾的討論焦點。

「藤椒牛肉月餅」裏的牛肉粒利用麻香的藤椒調味，風味獨特。而「麻辣小龍蝦月餅」則是專為愛好小龍蝦的朋友而設， 將麻辣的小龍蝦混合豆沙蓉，口味特別，不少網民都表示有興趣一試。

喜茶餅家中秋禮盒 價錢：約338港元 詳情：即日起至8月25日線上預售，預售期間可享包郵優惠，需使用微信支付，8月26號開始發貨

奈雪の茶 ── 芝士、紫薯等等玩流心

奈雪の茶今年共推出3種中秋禮盒，名為「風月」、「雅月」和「頌月」。「風月」只包含6款月餅，「雅月」則有6款月餅和2款茶葉（阿里山初露和小蟬烏龍），而「頌月」就包括6款月餅和6款茶葉（青心烏龍、阿里山初露、凍頂烏龍、白雞冠、金鳳凰和大紅袍）。

6款月餅全是流心款式，味道分別有蔓越莓、法式芝士奶黃、朱古力、紫薯奶黃、抹茶紅豆奶黃和經典流心奶黃。

3款禮盒的設計均非常精美，尤其是「雅月」和「頌月」兩款禮盒，盒蓋的紙雕燈設計十分唯美，亮燈後猶如一幅畫，有網民更誇張地感嘆只要盒子也很足夠。

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