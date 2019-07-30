【旅遊調查】5大機上令人困擾行為　港人家長體貼度高踞全球三甲

根據Expedia新公布的「全球機艙禮儀調查」，香港人冷漠程度屬全球最高，機艙上不會主動助人，但若遇到空姐遭受無理對待，有近四成受訪港人表示會挺身而出，代空姐出頭與乘客理論，一起看看港人在機上的「友善度」吧！

根據Expedia綜合今年4月的「全球機艙禮儀調查」，列出5大「友善度」指引，港人雖然在冷漠程度與南韓並列全球最高，有26%受訪港人坦言不會主動協助乘客搬行李。香港人雖然冷漠，但遇見不平挺身而出的指數就高於全球受訪旅客，另外港人在體貼度亦高踞全球三甲，一起看看詳細調查結果吧！

【1】港人冷漠程度與南韓並列全球最高。（來源：IG@captaingrey）

【1】兩成六港人不會主動助人搬行李 日、港、韓旅客友善度全球包尾

問卷中列舉十多項助人行為中，全球平均有41%受訪旅客曾替乘客行李放上行李艙，惟只有33%受訪港人曾伸出援手，更有26%表示不會主動幫忙，除非別人開口求助，才會作出「舉手之勞」，冷漠程度與南韓並列全球最高。

全球平均有76%受訪旅客曾於飛機上，向他人提供幫忙，如會自願交換座位，令乘客可和親朋同坐、幫助乘客安撫嬰兒、分享旅行貼士和推介等。當中約九成印度人（93%）及墨西哥人（89%）最樂於助人，反之只有66%港人曾作出以上助人行為，友善度與南韓並列全球尾二，日本人則包尾(39%)。

【2】遇麻煩乘客，港人多求助空姐。（來源：《春嬌與志明》劇照）

【2】遇麻煩乘客 港人多求助空姐

調查顯示，全球受訪旅客眼中的三大飛機上麻煩乘客，依次為醉酒鬼(43%)、踢凳王(37%)和病菌大王(30%)，至於港人眼中的三大麻煩乘客，則依次為病菌大王(48%)、踢凳王(38%)和放任家長(36%)。如遇上麻煩乘客，港、台旅客皆傾向要求空姐代為喝止，比例屬全球最高。

【3】若遇到空姐遭受無理對待，有近四成受訪港人表示會挺身而出。（來源：《衝上雲霄II》劇照）

【3】四成港人代空姐出頭 對待無禮乘客

雖然香港人冷漠程度屬全球最高，但若遇到空姐遭受無理對待，有近四成(39%)受訪港人表示會挺身而出，代空姐出頭與乘客理論，高於全球受訪旅客中，平均視而不見(32%)的比例，可見港人見義勇為的性格。

【4】港人家長為他人着想，體貼度高踞全球三甲。(來源：《超人回來了》)

【4】港人家長為他人着想 體貼度高踞全球三甲

暑假是親子遊的旺季，相信不少乘客對害怕坐飛機時遇到幼童或嬰兒，深怕難以安寧。雖然本港旅客的友善度較低，但攜子女外遊的本港家長相當有品，逾六成(63%)受訪者表示會勸喻孩子看卡通片時不要嘈喧巴閉，以免聲浪影響他人，為他人着想的程度，高踞全球三甲。反之，八成的德國和奧地利受訪家長則採取放任政策，表示不會阻止子女。

【5】當鄰座發出難聞異味，超過八成(81%)香港人表示會向空姐要求調位（來源：Facebook@爆怨公社）

【5】鄰座異味最難頂 港人成全球調位達人

當鄰座發出難聞異味，超過八成(81%)香港人表示會向空姐要求調位，比例屬全球最高，假若鄰座乘客不停咳嗽或打噴嚏，亦有65%表示會要求調位。

Expedia去年曾公佈的「全球旅客搭機禮儀調查」，總結5大機上令他人感到困擾的行為，按排名輕重分別是疏於照顧孩童的父母、噴灑過多香水、散播病菌、不斷踢前座椅背及醉酒。