新潟臨港酒店 新潟美景一望無遺！

日本新潟越光米就聽得多，但去過新潟嘅人就真係唔多啦。皆因一直都沒有直航機飛新潟，而且從東京或者大阪前往新潟的交通都不太方便。不過國泰港龍10月起新開直飛新潟航線。咁酒店又揀邊間好?

新潟日航酒店(HOTEL NIKKON NIIGATA)是新潟縣日本海側數一數二的高層酒店，係新潟縣內眺望信濃川的地標建築。酒店最大賣點係31樓頂層的觀景室，可以360°無死角將信濃川及新潟市城景盡收眼底。最佳觀賞時間係黃昏日落的時候。酒店旁邊就係新潟港，方便搭船過佐渡島遊玩。

酒店在綜合商業大廈朱鷺MESSE內，下層為美術館、會展中心、餐廳等。酒店客房從22層起，全部客房都係高樓層。

客房分為標準、豪華及套房，滿足到大部分旅客嘅需要。客房相對寬闊，比東京、大阪等一線城市酒店的客房都大一點點，入住感覺更舒適。每間房都有大窗，可以放到信濃川的不同景觀。套房的浴室有窗對住信濃川，一邊浸浴一邊欣賞夜景消除一天的疲勞。房間乾淨整齊，個人護理清潔用品齊全。

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因為近新潟港所以離新潟站有小小距離。不過酒店設有免費穿梭巴士服務接送住客來往新潟站，大概10分鐘車程。