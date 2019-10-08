【香港酒店】尖沙咀酒店 Check in 請飲靚咖啡

香港人都有一顆旅遊心，為咗逃離生活壓力，每分每秒都會留意機票酒店優惠。但係搵到平機票又點，好多時同朋友夾假夾時間，夾夾下平嘢都無哂，結果都係留港消費。既然係咁，小編就精選一啲啱哂閨蜜聚會，情侶慶祝，親子玩樂等等嘅香港酒店，俾留港消費既一眾都可以暫時逃離煩囂。

位於山林道附近嘅「Page148精品酒店」剛剛於2019年開幕，由舊商廈改建成簡約生活風格嘅精品酒店。從外觀黎睇，簡直同咖啡店無異，加上一推開門就會聞到濃濃嘅咖啡香同甜品香，真係會俾人以為入左間Café！

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點知原來酒店Check in前台真係會賣埋咖啡同蛋糕，大家Check in嘅時候，工作人員仲會遞上一杯手沖咖啡作為Welcome drink，好CHIC呀！

而且聽聞全香港最好味嘅Tiramisu就係隱藏於呢一間Café「Page Common」

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酒店名嘅來源亦都非常有意思，Page hotels 嘅負責人將人生定義為一本書，每一間酒店代表書中其中一頁，而酒店位於柯士甸路 148 號，所以就成為Page 148。

酒店提供多個房型，無論獨自出遊或者一家幾口都照顧得到。客房都會有塊落地大玻璃，採光度十足之餘，視野非常廣闊。有啲房仲會有Marshall藍牙喇叭，用黍放Party歌又得，抒情歌亦得，得咗。房間用既沐浴用品都係來自澳洲有機品牌 APPELLES，呢個品牌專為5星酒店或渡假村提供護理產品，深受住客喜愛。

話說Page 148結合哂小編理想生活嘅原素，咖啡香、甜品香、仲有音樂。繁忙嘅工作生活中，搵一日入黎住吓，轉換個心情都唔錯噢！

地址：尖沙咀柯士甸路 148 號 參考價格：港幣$750起

圖片來源：酒店官方網站, Instagram