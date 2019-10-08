【韓國旅遊指南】玩轉首爾、釜山、濟州島　一文盡覽食買玩攻略！

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由以往韓劇、K-pop風行全港、至近年韓國電影屢創記錄，韓國恍惚已是年輕人，特別是女孩子、閨蜜們的熱門旅遊地，有時甚至比「香港人鄉下」日本更受歡迎，但到底如何玩轉整個韓國，以最經濟實惠去盡毎個景點、玩盡毎個體驗？

不妨先看看這篇持續更新的「韓國旅遊合集」！本文將以韓國幾大熱門旅遊區作細分，匯集本網最多讀者喜愛的攻略及遊記，看一篇就能找到你所需資訊，助你輕鬆計劃旅遊行程！

（香港01製圖）

去韓國旅遊除了食盡各款美食料理，到各個景點打卡拍照外，最重要行程當然是「Shopping」，務必買至塞滿行李箱。不論是買最新潮衣服、人氣化妝品、抑或是送禮手信，以下購物攻略一定可以滿足你！

購物全攻略：

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首爾塔（Joshua Delica/Unsplash／01製圖）

首爾地區景點、住宿、美食全攻略：

1. 景點、住宿推介：

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2. 首爾地區美食推介：

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釜山​（Markus Leo/Unsplash／01製圖）

釜山​地區景點、住宿、美食全攻略：

1. 景點、住宿推介：

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釜山自由行懶人包　十個必去景點、必吃美食大集匯！

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2. 釜山地區美食推介：

釜山小食大盤點　必食RunningMan推薦餃子卷辣魷魚！

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濟州島（Arrigo Lupori/Unsplash／01製圖）

濟州島景點、住宿、美食全攻略：

1. 景點、住宿推介：

濟州島4日3夜景點行程攻略！睇懸崖獨立岩打卡呃Like

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2. 濟州島美食、手信推介：

跟住Running Man尋美食　豬肉湯麵＋東門市場小食

嚐鮑魚粥和石鍋拌飯　鮑魚內臟熬煮排隊都要一試！

盤點濟州島8大特色手信：油菜花香水丶仙人掌朱古力

最後，還有一些旅行前必讀注意事項、影相打卡貼士等推介文章，旅遊前做足準備，自然玩得開心盡興！

【遊韓注意】去韓國旅遊小心3大中伏位　附解決方法

着韓服影靚相打卡呃Like！必學5大拍攝技巧

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