【韓國旅遊指南】玩轉首爾、釜山、濟州島　一文盡覽食買玩攻略！

由以往韓劇、K-pop風行全港、至近年韓國電影屢創記錄，韓國恍惚已是年輕人，特別是女孩子、閨蜜們的熱門旅遊地，有時甚至比「香港人鄉下」日本更受歡迎，但到底如何玩轉整個韓國，以最經濟實惠去盡毎個景點、玩盡毎個體驗？

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