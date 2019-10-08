【韓國旅遊指南】玩轉首爾、釜山、濟州島　一文盡覽食買玩攻略！

由以往韓劇、K-pop風行全港、至近年韓國電影屢創記錄，韓國恍惚已是年輕人，特別是女孩子、閨蜜們的熱門旅遊地，有時甚至比「香港人鄉下」日本更受歡迎，但到底如何玩轉整個韓國，以最經濟實惠去盡毎個景點、玩盡毎個體驗？
不妨先看看這篇持續更新的「韓國旅遊合集」！本文將以韓國幾大熱門旅遊區作細分，匯集本網最多讀者喜愛的攻略及遊記，看一篇就能找到你所需資訊，助你輕鬆計劃旅遊行程！
（香港01製圖）
去韓國旅遊除了食盡各款美食料理，到各個景點打卡拍照外，最重要行程當然是「Shopping」，務必買至塞滿行李箱。不論是買最新潮衣服、人氣化妝品、抑或是送禮手信，以下購物攻略一定可以滿足你！
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首爾塔（Joshua Delica/Unsplash／01製圖）
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釜山（Markus Leo/Unsplash／01製圖）
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濟州島（Arrigo Lupori/Unsplash／01製圖）
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最後，還有一些旅行前必讀注意事項、影相打卡貼士等推介文章，旅遊前做足準備，自然玩得開心盡興！