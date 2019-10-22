【高雄景點】韓綜 EXO「爬梯子世界旅行」高雄篇 景點懶人包

韓國人氣天團EXO時隔好幾年，終於拍了新韓綜。這次於台灣高雄取景，成員們邊吃、邊走、邊玩任務，精彩非常！粉絲們不妨跟著EXO腳步，一起潮玩高雄。

【1】蓮池潭 三牛牛肉麵

EXO抵達高雄的第一站便去了當地人口耳相傳的牛肉麵店，更被台灣人評價為五星級牛肉麵。成員們分別點了最熱賣的紅燒牛肉麵及清燉牛肉麵。一般牛肉麵店的紅燒湯頭都是把醬油加入清燉的湯底而成，但三牛牛肉麵有別於此，是完全使用不同的材料熬煮而成的，就連肉塊也是使用不同的部位及湯底滷的，口感跟湯頭各有特色，各有滋味！

地址：高雄市 左營區 勝利路85號 營業時間：每天11:00-20:30

【2】衛武迷迷村

全台灣首個藝術塗鴉社區，整個社區大樓外牆都是藝術家的巨型表演舞台，利用彩繪創作重新包裝老舊建築。這邊大大少少約有五十多幅作品，當中最經典最有名的是巨人書牆，喜歡拍照打卡的朋友們一定要來。

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地址：高雄市 苓雅區 建軍路 (捷運衛武營站5號出口旁)

【3】哈瑪星台灣鐵道館

原址為高雄港駁二碼頭旁的廢棄倉庫，後來高雄文化局和高雄歷史博物館費時兩年，將其改建為藝術特區。有別於一般傳統的鐵道展，館內火車模型細膩，結合劇場聲光效果，重新演譯台灣鐵道百年文明發展軌跡，鐵道迷絕不能錯過！

重點來了，連EXO也迷上的哈瑪星迷你小火車，是一個連大人也可以乘坐的模型火車，經過燈位時還會發出叮噹響，小朋友們一定會很喜歡。

地址：高雄市 鼓山區 蓬萊路99號 (駁二藝術特區蓬萊B7、B8倉庫) 開放時間：週一至週四10:00-18:00 (售票至17:30) / 週五至週日或國定假日10:00-19:00 (售票至18:30) 門票：免費 **「哈瑪星駁二線小火車」及「一票玩到底」僅供現場購票**

【4】新台灣原味懷舊餐廳(高雄館)

一間主打懷舊復古空間以及台式家常菜的特色餐廳，剛踏進餐廳就像穿越了時空一樣，整台懷舊火車停左餐廳中間，兩旁全是六十年代的商家，放著以前的鐵製擺設和小玩具。而用餐區分怖在餐廳不同角落，像小時候在街上大排檔吃飯的感覺。不要以為火車只是擺擺看，連車箱裡也可以用餐，十分有趣！

地址：高雄市 鼓山區 美明路148號 營業時間：11:00-14:00 / 17:00-23:00

【5】鈴鹿賽道樂園 Suzuka Circuit Park

日本鈴鹿賽車場SUZUKA CIRCUIT唯一海外授權的「鈴鹿賽道樂園」。為宣揚賽車運動文化，重現專業賽道的著名彎道特色，其中「迷你鈴鹿賽道」是按照日本鈴鹿國際賽道10分之1的比例而建，是擁有國際水準的卡丁車賽道。而樂園內亦設有各式各樣交通工具駕駛體驗，讓不夠高度的小朋友們亦可以一嘗做車手的樂趣！

鈴鹿賽道樂園 (官網)

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地址：高雄市 前鎮區 中安路1-1號 開放時間：週一至週五 11:00~21:30 / 週六至週日 10:30~21:30 (每日最後售票時間為閉園前30分鐘) 門票：詳情請瀏覽官網 http://www.suzukacircuitpark.com/Ticket

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